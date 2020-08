Oppførselen hans i VM ble kalt «latterlig» og «respektløs». Men snookerens store stjerne var nådeløs i finalen

Ronnie O´ Sullivan var nådeløs mot finaledebutant Kyren Wilson og ble 5,8 millioner kroner rikere.

Ronnie O´Sullivan vant VM-finalen overlegent. Foto: Greit Borth/NTB scanpix

RONNIE O’SULLIVAN-KYREN WILSON 18–8

Ronnie O'Sullivan er verdensmester i snooker for sjette gang etter å ha slått Kyren Wilson i Sheffield søndag.

Nå har han bare Stephen Hendry over seg på listen over mestvinnende i VM. Skotten har vunnet sju titler.

Har blitt mangemillionær

I finalen mot unge og langt mindre meritterte Kyren Wilson fikk snookerlegenden et tidlig overtak og ledet så mye som 8–2. Finalen spilles best av 35 partier og går over to dager. Wilson slo tilbake og lå under 7–10 etter første dag, men da kampen startet opp igjen søndag, var verdensmesteren skjerpet. Og da er han i det umulige hjørnet.

– Han spiller mye bedre i dag, sa Eurosport-kommentator Edwin Ingebrigtsen.

Han blir kalt «tidenes beste» og viste hvorfor: 10–7 søndag morgen ble til 17–8 i løpet av ettermiddagen. Dermed manglet O'Sullivan bare ett parti for å løfte VM-trofeet før siste del søndag kveld.

Publikum håpet på i alle fall litt spenning, men verdensmesteren var helt overlegen også i det siste partiet, grep sjansen da han fikk den og ryddet bordet. Dermed løftet han VM-trofeet for første gang på sju år.

Trodde ikke på seier

– Jeg spiller trolig ikke nok til å vinne VM. Jeg hadde en liten sjanse, men trodde ikke at jeg kunne vinne, sa verdensmesteren i seiersintervjuet og benyttet anledningen til å hylle motstanderen:

– Han er milevis foran alle andre på sin alder og kommer til å vinne her selv en dag.

– Jeg er bare 28 år og kommer ikke til å være for selvkritisk. Jeg møtte tidenes beste, sa Wilson i et intervju sendt på Eurosport.

På grunn av korona gikk store deler av VM for tomme seter, men et begrenset antall tilskuere fikk lov til å se finalen.

Verdensmesteren får 5,8 millioner kroner for seieren. Til sammen har O'Sullivan tjent 136 millioner bare i premiepenger i løpet av karrieren.

Engelskmannen fyller 45 år i desember. Til tross for varierende motivasjonsnivå og seriøsitet, ser han for seg å fortsette med snooker en stund til.

– Jeg kommer til å satse kanskje neste år og spille litt etterpå også. Kanskje jeg slutter når jeg er 50. Jeg kan ikke holde på evig, sa han i et intervju med Eurosport i april.

Dette trofeet er det de kjemper om. Foto: Action Images/NTB scanpix

Fakta Ronnie O'Sullivan Født: 5. desember 1975 i West Midlands, England. Titler: Har vunnet alle tre majorturneringer flere ganger: VM (seks ganger), UK championship (sju) og Masters (sju). Ingen har flere store titler. Kallenavn: Alle som spiller profesjonell snooker har ett eller flere kallenavn. O'Sullivan kalles «The Rocket» for sin ekstremt kjappe spillestil. Forfatterskapet: Har gitt ut krimbøker, matbøker og biografier. Annet: Har blitt belønnet med en OBE, Order of the British Empire. Snooker: Et biljardspill, spesielt populært i Storbritannia, Irland og Sørøst-Asia. Bakgrunn og regler kan du lese mer om HER. I Norge: Flere klubber i Norge tilbyr snookerspill. Ifølge denne oversikten finnes det oppunder 100 snookerbord totalt i Norge. Britiskfødte Kurt Maflin representerer Norge i snooker, og har deltatt i flere majorturneringer. I 2020-VM gjorde han sitt livs prestasjon og nådde kvartfinalen. Les mer

«Latterlig»

«The Rocket» har vunnet alt innen sin idrett og satser ikke lenger like hardt som han gjorde. Og selv om han ikke hadde vunnet VM siden 2013, blir han alltid regnet som en av favorittene. I årets VM, der norske Kurt Maflin røk ut i kvartfinalen, spilte han til tider glitrende, til tider virket han sutrete og uinteressert. I semifinalen mot tidligere verdensmester Mark Selby skulle han gjøre et krevende støt. Kampen sto da og vippet, og støtet kunne potensielt avgjøre oppgjøret. I stedet for å være beregnende, sendte han den hvite ballen av gårde i ren frustrasjon, og bommet grovt.

Selby sa etter kampen at det var «respektløst» overfor motstanderen å gjøre slikt. Eurports kommentator kalte det «latterlig».

O'Sullivan lå under, men vant til slutt kampen 17–16 etter å ha vært best i de tre siste partiene.

Heller ikke i finalen unngikk han å vekke oppsikt. Vanligvis gir en spiller opp partiet hvis det er sjanseløst å vinne, men O'Sullivan valgte å spille videre mot Wilson selv om han i realiteten hadde tapt.

– Dette gjør han bare for å irritere motstanderen, mente Eurosports kommentator.

Ronnie O'Sullivan poserer sammen med samboer Laila Rouass utenfor Buckingham Palace etter å ha fått sin OBE fra prinsen av Wales. Foto: NTB scanpix

Skjelte ut unge spillere

Og han spiller aldri en turnering uten å skape kontroverser, mannen som er blitt tildelt en Order of the British Empire for innsatsen på snookerbordet.

Under årets VM ble han spurt om grunnen til at eldre spillere som ham selv fremdeles er i toppen, 25 år etter at han debuterte som proff. Slik svarte han:

– Hvis du hadde spurt meg den gangen om jeg fremdeles ville være på dette nivået, ville jeg svart «nei». Men hvis du ser på standarden nå, ville jeg svart «ja», for folk som meg, John Higgins og Mark Williams. Nivået på de unge spillerne som kommer nå er ikke så bra. De fleste ville trolig gjort det bra som halvgode amatører, eller kanskje ikke amatører engang. De er så dårlige. Jeg må trolig miste en arm og en fot for å havne utenfor topp 50.

Her er et knippe episoder der engelskmannen har gjort seg bemerket.

2019

Ville ikke hilse: Før kampen mot James Cahill i Scottish Open i desember, ville han ikke ta verken dommer eller motstander i hånden, slik normen er.

– Kom igjen, Ronnie. Ta meg i hånden, sa dommeren og rakte sin hånd ut mot spilleren.

– Ikke rør meg! Bakterier! sa en irritert O’Sullivan.

Se opptrinnet her:

2010

Nektet å putte: I snooker er 147 (maximum break, at en spiller putter alle ballene i en bestemt rekkefølge) regnet som den høyeste poengsummen. O´Sullivan har gjort det flest ganger, 15 i tallet. Det ene fikk han i World Open i Glasgow.

Han trengte bare å putte den siste ballen, men siden det ikke var en ekstrapremie for 147 poeng, noe det vanligvis er i turneringer, nektet han å spille ferdig. Han var allerede på vei mot garderoben da dommeren grep inn. Etter litt overtalelse valgte «The Rocket» å fullføre.

2008

«Suck my ...»: På en pressekonferanse etter en turnering i Kina, fanget et kamera opp flere upassende kommentarer fra stjernen, blant annet sa han «suck my dick.» O’Sullivan måtte siden gi fra seg pengene han tjente på turneringen.

2006

Gikk bare: I et møte med storspilleren Stephen Hendry i Maplin Championship, ga Ronnie O'Sullivan plutselig opp. På et tidspunkt da han lå under 1–4, tok han motstander Hendry og dommeren i hånden og gikk ut av arenaen.

1996

Spilte med venstre hånd: De fleste snookerspillerne er best til å føre køen med enten venstre eller høyre hånd. Ronnie O'Sullivan foretrekker høyre, men er omtrent like god med venstre. I 1996 spilte han mot kanadiske Alain Robidoux – med venstre hånd. Motstanderen ble så fornærmet på det han mente var en ydmykende gest fra den mer talentfulle O'Sullivan at han nektet å hilse på ham etter kampen.