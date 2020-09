I 43 år har de vært en del av Formel 1-sirkuset. Søndag sa sportens siste familiedynasti et emosjonelt farvel

Etter flere år med skuffende resultater, har Williams-familien solgt familiebedriften. Søndag ble deres siste opptreden i Formel 1.

George Russel i sin Williams under løpet på Monza i Italia. Foto: JENNIFER LORENZINI / REUTERS

Teamsjef av Williams, og datter av grunnlegger sir Frank Williams, Claire Williams ser forundret på journalisten.

– Var det alt? spør hun.

I et lengre intervju med Netflix-dokumentarserien Drive to Survive har hun snakket om Williams-lagets mange nedturer i 2019-sesongen. Ett spørsmål står igjen som en diger elefant i rommet, men journalisten bekrefter at intervjuet er over.

– Du stilte ikke spørsmålet om Williams har en fremtid eller får problemer. Det ville jeg ikke svare på, tenkte jeg. Men så tenkte jeg at jeg kanskje burde, sier Williams.

– Vil du det? Du kan det.

– Det vil jeg. Du kan spørre meg. Still spørsmålet.

– Er det en fare for at dette betyr slutten for Williams om det fortsetter?

– Williams er ikke på vei ut bare fordi vi har hatt et par dårlige år. Vi er krigere i Williams. Vi slåss. Vi slåss om vi vinner mesterskapet eller taper det, og vi vil fortsette å slåss i denne sporten i mange år til, sier Williams og smiler.

Claire Williams har vært teamsjef i Williams siden hennes far Frank Williams trådte til siden i 2013. Foto: REUTERS

Fakta Williams under Williams-familien Grunnlagt: 1977 Grunnleggere: Sir Frank Williams og Sir Patrick Head Antall løp: 739 Antall seire: 114 Pallplasser: 312 Pole Positions: 128 Poeng: 3567 Fører-titler: 7 Konstruktørtitler: 9 Les mer

Sa nei til å bli med videre

Litt over et halvt år etter at episoden ble sluppet på Netflix, kom nyheten om at Williams for en drøy uke siden ble solgt til det amerikanske investeringsselskapet Dorilton Capitol.

Dermed fulgte de i fotsporene til andre «familie-lag» som Brabham, Tyrrell, Hill og McLaren, og ble det siste av de gamle familieeide Formel 1-lagene som solgte seg ut av sporten.

– Vi måtte selge tidligere enn vi ønsket, men nå har vi det. Noen ganger blir det sånn, fortalte Claire Williams til SkySports tidligere denne uken.

Fredag ble det også kjent at helgens løp på Monza ble den siste hvor Williams-familien ville ha en offisiell tilknytning til laget. Selv om de nye eierne ønsket å ha Frank og Claire Williams videre og vil fortsette å bruke Williams-navnet, valgte familien å trekke seg ut av laget.

– Jeg elsker dette laget, men jeg tror folk ser at det blir vanskelig for meg å jobbe for andre. Nå som det ikke er vårt føler jeg ikke at jeg kan bruke like mye energi på det, forklarte Claire Williams.

Frank Williams er å betegne som en legende i Formel 1-sirkuset. I 1977 grunnla han Williams-laget. Allerede i 1999 ble han adlet av Dronning Elisabeth og ble «sir». Foto: Alberto Pellaschiar / AP

Emosjonelt farvel

Før løpet hyllet flere av de andre lagene Williams-familien, og Claire Williams innrømmet overfor SkySports at det var mange følelser i sving.

Etter løpet var over, kom førerne med ektefølte hilsener til familien over bilradioen.

– Jeg vil bare si takk til Claire og Frank. Det er synd å se dere dra. Vi vil virkelig savne dere. Takk fra bunnen av mitt hjerte, sa en gråtkvalt George Russel.

– Claire, jeg er sikker på at du har mange følelser nå. Jeg vil savne deg. Formel 1 vil savne deg. Jeg vil gjøre alt for Williams-navnet. Ønsker deg det beste fremover. Takk, takk, sa Nicholas Latifi.

I «paddocken» fant TV-kameraene Claire Williams som tok til tårene da hun hørte førernes hilsener og takket av for siste gang.

Nicholas Latifi og George Russel hyllet Williams-familien over bilradioen etter løpet på Monza i Italia. Foto: Florent Gooden / DPPI Media POOL

Overraskelsesseier

Selve løpet på italienske Monza ble en fartsfylt affære. Charles Leclerc kjørte sin Ferrari i dekkveggen etter 25 runder og løpet ble midlertidig stoppet. Grunnet en ulovlig innkjørsel i pit-stop fikk favoritt Lewis Hamilton tidsstraff.

Det banet vei for franske Pierre Gasly i Toro Rosso som vant sitt første Formel 1-løp foran Carlos Sainz og Lance Stroll.