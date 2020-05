NFF fremskynder treningsstart for 1. divisjon og Toppserien

Norges Fotballforbund har besluttet at 1. divisjon og Toppserien kan starte med treninger to uker tidligere enn først planlagt.

Pål Bjerketvedt og NFF fremskynder treningsstart for flere ligaer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag.

Klarsignalet gis med utgangspunkt i de gode erfaringene som er gjort med oppstart for trening i Eliteserien – samt etter innspill og ønske fra ligaforeningene og klubbene i både 1. divisjon og Toppserien.

– Det vil si at klubbene i de nevnte ligaene vil kunne starte med fotballtrening tidligst førstkommende mandag, 25. mai. Dette er selvsagt under forutsetning av at NFFs protokoll for trening følges, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt.

– Vi opplever at klubbene er sterkt motiverte for å komme i gang neste uke og at det jobbes godt og konkret med å klargjøre det som skal til for å kunne sparke i gang, tilføyer han.

Noen bestemt dato for kampoppstart er ikke klar.