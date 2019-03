Norges søkerby til sjakk-VM i 2020 er bestemt

Norges Sjakkforbund (NSF) ønsker at det femte slaget i Carlsens verdensmesterperiode finner sted i Norge – og de ønsker at mesterskapet skal arrangeres i Stavanger. Dette melder de i en pressemelding publisert på Stavanger kommunes nettsider lørdag.

– Sjakk-VM er en stor mulighet til å vise frem Norge som et land som står for intelligens, kunnskap og strategi. Dessuten er sjakk inkluderende. Alle kan spille uansett alder, funksjonsnedsettelser, bakgrunn og språk. Vi vil kunne vise frem Norge og våre verdier på en flott måte ovenfor verden med dette som bakteppe, sier Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.

– Har kompetansen

Magnus Carlsen har vunnet VM-tittelen fire ganger på rad, sist i London i 2018 mot USAs Fabiano Caruana. Han har tidligere slått Viswanathan Anand to ganger og Sergej Karjakin.

Geir Nesheim, president i Norges Sjakkforbund, mener tiden nå er inne for at verdensmesteren skal få forsvare tittelen på hjemmebane. Oslo, Kragerø og Bærum var kandidatene Stavanger kjempet mot om å bli Norges kandidat.

– Stavanger har kompetansen, de har arenaen og de har entusiasmen som må til for å lages tidens beste sjakk-VM. Vi ønsker å lage et sjakk-VM for hele verden, men også et VM som engasjerer hele Norge. Sjakk er en fantastisk sport, sier Nesheim.

Avgjørelse før sommeren

De siste seks årene har Stavanger arrangert Altibox Norway Chess, som er en av verdens sterkeste sjakkturneringer.

– Vi har øvd oss på å arrangere store sjakkturneringer i flere år. Nå er vi klar for å gjennomføre et verdensmesterskap, sier Kjell Madland, daglig leder av Norway Chess i Stavanger, i pressemeldingen.

Det er ventet at FIDE tar avgjørelsen om hvilket land som får gjennomføre sjakk-VM før sommeren.