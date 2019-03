Northug samler verdensstjernene i nytt skirenn

Påskehelgen 12. og 13. april arrangerer Petter Northug sitt nye skirenn «Red Bull Janteloppet». Skirennet vil holdes på Mosetertoppen på Hafjell.

– Janteloppet er mitt eget skirenn, som jeg har utviklet sammen med Red Bull. Det er et skirenn for alle, fra verdenseliten til mosjonister og vanlige turgåere. Vi ønsker å skape en morsom skifest for absolutt alle, skriver Northug i en epost.

Fredag vil de påmeldte kunne konkurrere i 100 meter sprint, mens det arrangeres 30 kilometer på lørdagen.

Deltagerne vil kunne måle krefter med verdensstjerner som Aleksandr Bolsjunov, Sergej Ustjugov, Calle Halfvarsson og Frida Karlsson, som alle er bekreftet å stille på startstreken.

Frode Sandbech

Blant de norske profilene som stiller finner man Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

– Hvordan har dere klart å samle så mange verdensstjerner?

– Petter har naturlig nok et meget sterkt navn innen langrennssporten, og veldig mange ønsker å være med på hans «eget» løp, svarer Northugs manager, Terje Hallan.

– Morsomt å stå på samme startstrek som Calle igjen

Northug kan fortelle at han har vært med å designe en 30-kilometersløype utenom det vanlige.

– Jeg gleder meg enormt. Vi har designet en unik løype. Vi testgikk løypa på mandag, og jeg håper dette blir noe som folk synes er gøy. Det blir både utfordringer og valgmuligheter underveis, blant annet kan man velge mellom en bratt og kortere utforkjøring eller slakere bakker i en lengre omvei. Det blir en morsom løype som skiller seg fra vanlige skirenn, forklarer Northug.

Red Bull

Den tidligere OL- og verdensmesteren i langrenn ser også frem til å møte sine gamle erkerivaler på startstreken i Hafjell.

– Blir det en ny duell mellom deg og Calle Halfvarsson?

– Det blir morsomt å stå på samme startstrek som Calle igjen, sier Northug, som har dette å si om egen form:

– Jeg trener fortsatt litt, men ikke på langt nær nok til å holde følge med de beste i verden.

FIKK DU MED DEG? Her gjør Nora Mørk comeback: - Helt surrealistisk

KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Jobber mot 3000 deltagere

Nils Marius Otterstad er rennleder, og er med å organisere skirennet sammen med idrettsklubben Øyer-Tretten. Han forteller at de håper på opp mot 550 deltagere på sprinten, i tillegg til 3000 deltagere på 30 kilometeren, som er maksgrensen.

– Det har vært skikkelig trøkk på påmeldingen. For to uker siden var det i underkant av 1000 påmeldte. Det var før skiprofilene ble annonsert til å komme, så nå forventer vi hektiske tider. Vi jobber mot i underkant av 3000 deltagere på 30 kilometeren, sier Otterstad.

Rennlederen har selv testet løypa flere ganger, og avslører hvilke utfordringer deltagerne kan vente seg på Hafjell.

– Det er en utrolig morsom løype som inneholder alt. Man blir utfordret med krappe utforkjøringer, orgeltramp, graderte svinger og mer. Så er det også et mer rolig løypealternativ for dem som ønsker det, forklarer Otterstad.

Privat.

– Samlet premiepott på 200.000 kroner

Otterstad, som tidligere har jobbet som manager for skiløperen Anders Aukland, sier at Janteloppet er mer enn bare et todagers skirenn.

– Det er en skifestival. Det har nesten vært like mange henvendelser til å komme på arenaen, som å delta i sporet. Swix kommer med gratis smørebuss, det vil bli matservering, mens ulike DJ-er står for musikk både ute i løypa og ved målområdet. Så blir det afterski senere på lørdagen, forteller han.

På tross festivalstemning er Otterstad klar på at det vil være prestisje å vinne og konkurrere i rennet.

– Det blir en samlet premiepott på 200.000 kroner. Selv om konkurransen er for alle skal vi legge godt til rette for skistjernene som kommer, og det vil være prestisje å vinne rennet, sier han.