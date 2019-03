DIREKTE: Stina Nilsson spurtslo Johaug

Verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg økte luken til Natalja Neprjajeva i sammendraget etter fredagens sprint i Québec. Riktignok ble det ikke med så mye som hun kanskje hadde håpet på.

Gjøvik-jenta røk ut etter at hun ble nummer fire i sitt semifinaleheat, mens det ble stopp for Neprjajeva i kvartfinalen. Før rennet skilte det 97 poeng mellom de to rivalene.

Med to løp igjen av minitouren og verdenscupsesongen er Østberg foran med 113. Lørdag står 10 kilometer fellesstart på programmet, mens minitouren - og verdenscupen - avsluttes med jaktstart søndag.

Følg lørdagens renn her fra 14.15: