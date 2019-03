Norske jenter gikk for pallplass i Holmenkollen - så ble det rot på stående skyting

HOLMENKOLLEN: Anastasia Kuzmina ble lørdagens suverene vinner i Holmenkollen.

Som eneste med 20 treff var slovaken overlegen i jaktstarten og slo Denise Hermann med over og et og et halvt minutt.

Seieren er hennes sjette i Holmenkollen, noe som gjør henne historisk. Ingen annen skiskytter har vunnet like mye som Kuzmina i Kollen. Seieren var hennes 16. totalt i karrieren.

– Hun gjorde et perfekt løp, gikk fortest og skjøt best. Morro at hun får en slik avslutning på karrieren. Hun har holdt på en stund og klarer å avslutte på topp, roser Ingrid Landemark Tandrevold.

To norske håp hadde lenge mulighet til pallplass. De håpene varte helt til siste skyting.

Marte Olsbu Røiseland startet som nummer seks etter gårsdagens sprint, 36 sekunder bak ledende Kuzmina.

Seks sekunder senere, på plassen bak, gikk Tiril Eckhoff ut på hjemmebane.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Verdenscup skiskyting jaktstart kvinner 1) Anastasia Kuzmina, Slovakia 28.25,9 (0), 2) Denise Herrmann, Tyskland 1.42,8 min. bak (2), 3) Hanna Øberg, Sverige 2.01,1, 4) Marte Olsbu Røiseland, Norge 2.11,7 (3), 5) Linn Persson, Sverige 2.12,5 (1), 6) Tiril Eckhoff, Norge 2.27,0 (4), 7) Franziska Preuss, Tyskland 2.31,8 (3), 8) Kaisa Mäkäräinen, Finland 2.34,1 (1), 9) Clare Egan, USA 2.43,8 (3), 10) Célia Aymonier, Frankrike 2.55,2 (4). Øvrige norske: 22) Synnøve Solemdal 4.09,1 (3), 23) Thekla Brun-Lie 4.11,1 (1), 37) Ingrid Landmark Tandrevold 5.08,9 (7). (NTB)

Vinnersjansene minsket

Og der Kuzmina leverte en strålende serie med null hull, hadde de norske vinnersjansene én bom hver. Allerede så vinnersjansene mørke ut.

Heller ikke Landmark Tandrevold eller Synnøve Solemdal leverte på liggende, med henholdsvis én og to bom.

– Jeg har skutt bra på liggende i hele år. En kjip dag å skyte dårlig på. Det er skikkelig kjipt, for da var løpet ødelagt og det gjaldt å komme seg gjennom på en god måte. Jeg er glad vi starter på nytt i morgen, sier Landmark Tandrevold.

Fikk du med deg denne? Bøs imponerende prestasjoner får lagkameraten til å undre seg: – Dette er skiskyting versjon 2.0

Kuzmina fortsatte seiersmarsjen, men kampen om andreplassen var åpen. Helt åpen. Og da Eckhoff, i likhet med Olsbu Røiseland, leverte knirkefritt på andre liggende, var Eckhoff bare sekunder unna pallen.

I sentrum av kampen om pallplassen var en svensk duo: Hanna Öberg og Linn Persson.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Bommet for mye på stående

Dessverre for Norge forsvant sjansene for pallplass på stående skyting. Først hadde Eckhoff én bom på første stående. Så forsvant alt håp med to bom på siste skyting.

– Det var kjipt. Jeg er én bom unna pallen. Det var det jeg hadde, men jeg er egentlig bare stolt av det. Jeg «gunna» på og prøvde.Så gikk det ikke helt min vei, men jeg er glad for å ha det med i banken. Det er bare å prøve igjen i morgen, sa Eckhoff etter rennet.

Olsbu Røiseland bommet to på tredje skyting og da hjalp fullt hus på siste lite.

Kuzmina vant overlegent med 20 treff. Olsbu Røiseland ble nummer fire (2.11,17 bak), Eckhoff nummer seks.

Hanna Öberg sikret tredjeplassen bak Hermann.

Øvrige norske plasseringer: Solemdal (22), Thekla Brun-Lie (23), Landmark Tandrevold (37)