TIL-trener ferdig i klubben

TIL avsluttet fredag kontrakten med «Jaska».

Tromsø IL og Juha-Jaakko (Jaska) Ulvila har i dag blitt enig om å avslutte arbeidsforholdet.

– Jaska har gjort en god jobb for klubben de to sesongene han har vært her. Han er i tillegg en strålende person som jeg har bare gode ting å si om. Hele TIL ønsker han lykke til med nye utfordringer, sier daglig leder i TIL, Kristian Høydal i en pressemelding.

Nyansatt TIL-trener, Gaute Ugelstad Helstrup, har følgende kommentar til endringen i trenerteamet.

– Jaska er en sterk fagmann innen fysisk trening. Det er det ingen tvil. Likevel har vi erkjent at vi har noe ulik filosofi. Det har vi, med respekt for hverandre, vært ærlig på og da er dette den beste løsningen, sier Helstrup.

Ulvila har vært fysisk trener i klubben de siste to sesongene. Stillingen vil ikke bli erstattet i inneværende sesong, melder klubben.

iTromsø har forsøkt, men ikke lykkes å komme i kontakt med Uvila.