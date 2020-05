Langrennslandslaget innfører strengere koronaregler enn i resten av idretten

Langrenn velger å være enda strengere i disse koronatider. Årsaken er utøvernes lunger.

De aktive var tettere sammen på høsten i fjor. Emil Iversen og Hans Christer Holund med lagkamerater i ryggen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

– Det er verktøyet deres, sier lege Øystein Andersen.

Han er landslagets medisinske ansvarlige og passer nøye på at utøverne har klare regler på hva de skal gjøre.

Covid 19-sykdommen angriper blant annet lungene.

– Vi vet ikke følgene av en slik sykdom på lang sikt, sier legen.

Derfor har han sendt ut informasjon og følger opp med muntlige samtaler, for å si fra at de aktive må passe på, ikke minst når de trener.

Lege Øystein Andersen er streng, men alle skjønner at restriktive regler må til i denne tiden. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Mens myndighetene sier at det heretter er nok med én meters avstand mellom folk, opprettholder langrenn to meter.

– Spesielt under hardøkter, når de aktive løper om kapp, er det fort gjort at det blir null meter. Vi vet hvor lett det er å komme for nær, sier han.

Andersen legger til at når langrennsløperne skal puste og pese, blir det spytt, litt hark og host.

– Derfor opprettholder vi større avstand. Det tror vi er lurt.

Kvinnetrener Ole Morten Iversen synes det er fint at laglegen vil være på den sikre siden. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Betyr noen utfordringer

Kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen synes de strenge reglene er betryggende.

– Noen ganger kan det føles unødvendig, men når Øystein argumenterer på hvorfor vi skal gjøre det slik, blir vi enige.

Bakgrunnen for dette er at ingen per i dag vet noe om en eventuell senvirkning av koronasykdommen.

– Da må vi gjøre noe som er litt strengere enn det folk flest og andre idretter gjør. Det aksepterer vi fullt ut, selv om det er noen praktiske utfordringer.

Trønderen forteller at under samlingen på Lillehammer i starten på juni, må han og løperen Ane Appelkvist Stenseth, trønder også hun, kjøre i hver sin bil. Utøverne som kan, bor hjemme. Andre må ha enerom og dusj på rommet, og ordne all mat selv.

Ane Appelkvist Stenseth kan ikke dele bil med sjefen, selv om de begge skal kjøre fra Trøndelag til Lillehammer i starten av juni. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Færre kan trene sammen

Landslagsgjengen anbefaler færre i samme gruppe, gjerne ned mot fem, ikke de 20 som er lovlig slik myndighetene har åpnet for.

Når det gjelder flyreiser, er det restriktivt, også privat. Det er fordi utøvere, trenere og andre som jobber med landslaget, vet at det er en risiko å ta fly.

– I disse tider legger vi opp til annen transport, som bil, hvis det er nødvendig å forflytte seg. Målet er at vi skal få færrest mulig smittet. Det er ikke realistisk med nullvisjon.

Pål Golberg og trener Arild Monsen er bevisst på hva som gjelder, selv om dette bildet ble tatt i fjor. Foto: Terje Pedersen

Har gode rutiner fra før

Andersen starter på fjerde sesong som medisinsk ansvarlig i langrenn. Sørlendingen er glad for at de aktive i utgangspunktet er flinke med håndhygiene, holde seg borte fra de andre ved sykdom, unngå å håndhilse, og ikke komme for nær andre mennesker før og under konkurranser.

– Dette er beskrivelsen av et normalt skiløperliv. Vi er vant til å holde avstand og vaske hender. Ikke minst under flyreiser tar denne gjengen sine forholdsregler. Men enn så lenge legger vi samlinger og møter lokalt i nærheten av der de aktive bor, eller med kort reiseavstand.

Ingvild Flugstad Østberg med Therese Johaug og Lotta U. Weng på slep på rulleski under treningsøkten ved Fåvang i Gudbrandsdalen i forbindelse med landslagets samling for langrennsdamene. Det var i fjor. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Hver og en har ansvaret

Restriksjonene ble innført tidlig, og selv om legen sier at det følges med på hva myndighetene anbefaler, kommer man til å være ekstra forsiktige i langrenn uansett.

– Det viktigste nå er at løperne kan trene og ta vare på helsen. Trening er ikke farlig.