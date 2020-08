Refser regjeringens oppdrag til idretten: – Feigt

Dårlig gjort å sette idretten opp mot hverandre, sier kritikerne. Idretten vet best selv, er svaret.

Norges idrettsforbund har en frist til midnatt tirsdag til å komme opp med en prioriteringsliste. Idrettspresident Berit Kjøll (t.h.). Foto: Vidar Ruud

Etter mandagens møte fikk Norges idrettsforbund i oppdrag å lage en prioriteringsliste for ytterligere åpning av breddeidretten. Oppdraget kom fra regjeringen.

– Regjeringen vil gi helsemyndighetene et oppdrag med å vurdere om det er mulig å starte opp med noe begrenset treningsaktivitet i breddeidretten for voksne fra 1. september. Da har vi behov for en prioritering fra idretten selv, sa Høie til NTB mandag.

– Idretten vil kunne gi et veldig viktig innspill på hva det er viktigst å komme i gang med. Så må Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet selvfølgelig gjøre en egen vurdering av omfanget som idretten presenterer, utdypet han.

– Fryktelig dårlig gjort

Initiativet møter nå stor motstand i idrettsmiljøet. Ane Guro Skaare-Rekdal, leder i Indre Østland fotballkrets, var blant dem som luftet frustrasjonen på nettsamfunnet Twitter.

– Jeg synes det er fryktelig dårlig gjort å sette idretten opp mot hverandre på den måten. Det er et ansvar som regjeringen burde ta på egen hånd. De får 24 timer på å lage listen, med ingen retningslinjer å jobbe etter, sier Skaare-Rekdal.

Det skal sies at Norges idrettsforbund har en frist til midnatt tirsdag, ifølge NTB.

– Skal størst komme først? Eller de minste, fordi det er det enkleste å spore? Eller de som har kommet lengst med smittevern? Eller der det er minst fare? Hvilke kriterier skal man sette og hvordan i all verden skal man klare å velge det? Spør Skaare-Rekdal oppgitt.

Ane Guro Skaare-Rekdal mener regjeringen setter idretten opp mot hverandre. Her med ektemannen Kjetil Rekdal. Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

– Feigt

Adrian Viken, sportslig leder i fotballgruppen til Inderøy IL, og Ørjan Grødem, trener for Klepp IL, var imponerte over regjeringens håndtering av krisen innledningsvis.

Viken omtaler håndteringen av de første månedene som «eksemplarisk», men mener de voksne i bredden burde fått trene og spille i perioden i sommer med lave smittetall.

At det ikke er mulig nå, sier han er forståelig. Han reagerer derimot på prioriteringslisten.

– Idrettene blir satt opp mot hverandre. Fotballen har gått foran og ropt høyest, men det har vært på vegne av hele idretten. Nå blir det garantert uenigheter, sier Viken.

– Jeg synes det er jævlig feigt av regjeringen å sette idretten opp mot hverandre. I stedet for å ta ansvaret de er satt til, skyver de det over på idretten, sier Grødem.

Mener fotballen burde vike

I løpet av mandagen uttalte Anna Collett, sportssjef i Nordstrand Idrettsforening, til TV 2 at håndballen burde komme først på grunn av at fotballsesongen blir amputert.

Samtidig sa basketpresident Jan Hendrik Parmann til VG at mindre idretter bør prioriteres over fotballen, blant annet fordi det vil være enklere å stoppe igjen om det skulle være behov for det.

– Selv om vi er en idrettsorganisasjon, jobber alle for seg. Så ærlige må vi være. Alle ønsker å fremme sine interesser, og da synes jeg det blir helt feil av regjeringen å sette idretten i den posisjonen, for vi trenger å stå samlet i den krisen som er nå, sier Skaare-Rekdal.

– Jeg er fotballtrener, men jeg ønsker jo å lære jentene og guttene at vi skal stå sammen om ting som dette, sier Grødem, som selv støtter ideen om «alle eller ingen».

– Flytter fokuset vekk fra regjeringen

Skaare-Rekdal, Grødem og Viken deler oppfatningen om at regjeringen burde vurdert dette selv.

– Det hadde vært rettferdig og enklere å forholde seg til. Jeg føler de flytter fokuset vekk fra regjeringen og over på idretten. Hvis du kjenner norsk idrett, skjønner du at dette blir et problem. Det blir indre utfordringer. Det kan hende at idretten klarer å løse det på en god måte, men jeg er likevel meget kritisk, sier Skaare-Rekdal.

Grødem brukte følgende eksempel i en diskusjon med en venn mandag kveld:

– Si at du har en familie med mor, far og ti barn. Hvis åtte av barna krangler hver eneste dag, nytter det ikke å låse dem inne på et rom og ikke la dem slippe ut før de er enige. Da ender det opp med at et par av dem blir drept. Mor og far må ta avgjørelsene selv.

Idretten har best peiling

– Idretten er autonom og kjenner selv best den aktiviteten som foregår i de mange tusen idrettslagene rundt omkring i landet. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet bedt idretten om innspill til hvilke prioriteringer vi kan gjøre i gjenåpningen av organisert trening med fysisk kontakt for voksne.

Det sier statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet. Hun viser til at når helsemyndighetene skal gjøre sine smittevernfaglige vurderinger av muligheten for å gjenåpne slik aktivitet, vil idrettens innspill utgjøre et verdifullt innspill.

– Idretten og myndighetene har felles interesser i dette arbeidet, og det er viktig at arbeidet skjer i et godt samspill, sier hun.

Etter at idretten har sagt sitt og kommet med en liste, skal det gjøres en risikovurdering som både inkluderer antall utøvere som involveres i en gjenåpning og hvilken grad av kontakt som knytter seg til den enkelte aktivitet.

Regjeringen mener det er meget viktig å støtte opp om de positive samfunnseffektene av idrettsaktivitet.

Stange mener at det er derfor det er prioritert å åpne for all idrettsaktivitet for barn og ungdom til og med 19 år.

– I tillegg er det åpnet for idrettsaktivitet for voksne som ikke innebærer fysisk kontakt.