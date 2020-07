Leeds-opprykket får TV 2 til å juble

Leeds er klare for Premier League for første gang på 16 år. Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, sier opprykket har vært ønsket siden 2010.

Leeds United er klare for Premier League neste sesong. Foto: LEE SMITH / Reuters

NTB

Den tradisjonsrike klubbens opprykk, som ble sikret forrige helg, blir ikke bare feiret av supporterne. Også rettighetshaver TV 2 jubler.

– Det er bra for forretningssiden å få en klubb som Leeds opp i Premier League. Det er det ingen tvil om, sier Vegard Jansen Hagen til bransjenettstedet Medier24. Han er sportsredaktør i TV 2.

Femte størst

TV 2 overtok rettighetene til Englands gjeveste fotballselskap tilbake i 2010. Helt siden da har opprykket vært et ønsket scenario.

– Da vi overtok engelsk fotball så snakket vi om flere milepæler vi håpet å nå. En av dem var å få Leeds opp igjen i Premier League, sier Hagen.

Leeds’ supporterklubb er den femte største i landet, rett bak giganter som Arsenal og Tottenham. Supporterklubbene til Liverpool og Manchester United troner på toppen av listen, som du kan finne på Supporterunionen for Britisk Fotballs nettside.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. Foto: Eirik Brekke

– Veldig bra for businessen

Jansen Hagen sier kanalen ikke har gjort beregninger for opprykkets oppside inntektsmessig.

– Men vi vet at norske Leeds-supportere er et kjøpesterkt og svært dedikert publikum. Det er ingen hemmelighet at vi tenker dette er veldig bra for businessen, sier Hagen.

Leeds avsluttet sesongen sin onsdag med en 4-0-seier over Charlton. Dermed ble de serievinner med en margin på ti poeng. West Bromwich er også tilbake i Premier League etter to sesonger i mesterskapsserien.