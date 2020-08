Norsk sensasjonsseier i snooker-VM: – Vi må nesten klype oss i armen

Kurt Maflin så ut til å ha mistet grepet helt, men gjenvant rytmen og slo ut legenden John Higgins i snooker-VM. Dermed er han klar for kvartfinale.

Kurt Maflin er videre til kvartfinale i snooker-VM. Foto: Nigel French / PA

John Higgins – Kurt Maflin 11–13

Torsdagskvelden i Sheffield ble full av emosjonelle svingninger for Norges mann i VM. Kurt Maflin åpnet den avgjørende økten med gnistrende spill og to strake partiseiere, men så ble 10–8 til 10–11.

Da så Maflin nesten ferdig ut. Higgins var skikkelig på gang og trodde nok at han hadde los på kvartfinalebilletten. Men dramaet skulle få en ny vending.

Alle de tre siste partiene endte med norsk seier. Det sendte verdens femte best rangerte snookerspiller ut av turneringen. Maflin er selv nummer 43 på verdensrankingen.

– Det er nesten ikke til å tro. Jeg har jobbet hardt de siste månedene, og det betaler seg nå. Jeg føler meg bra, og samtidig føler jeg at jeg kan spille bedre, sa Maflin i seiersintervjuet vist på Eurosport.

Senere fulgte han opp med å takke på norsk til alle som fulgte kampen på TV hjemme i Norge.

– Håper dere koste dere, men det ble litt for spennende.

Det er første gang at Norge har en deltager så langt ut i et VM-sluttspill i snooker. I 2015 røk Maflin ut i mesterskapets første runde.

– Det er et absurd nivå på Kurt Maflin, utbrøt Eurosports kommentator Torstein Wik under direktesendingen.

Fakta Kurt Maflin Alder: 36 år (født 8. august 1983) Kommer fra: Southwark i London. Flyttet til Oslo da han var 20 år gammel. Sivilstatus: Gift med norske Anita. Sammen har de en sønn. Yrke: Profesjonell snookerspiller. Representerer Norge. Aktuell: Er sensasjonelt videre til kvartfinale i snooker-VM. Les mer

Kurt Maflin storspiller i VM i snooker. Foto: Nigel French / PA

Mesterlig snuoperasjon

John Higgins så tydelig bekymret ut da lystavlen viste norsk 10–8-ledelse. Den firedobbelte verdensmesteren så sin motstander stå for det Wik beskrev som «enveiskjøring».

– Vi må nesten klype oss i armen. Kurt herjer med en av de største taktikerne gjennom alle tider, sa Wiik.

Men det er ikke uten grunn at skotten er kjent som den store comebackkongen i snookermiljøet. Higgins er seig og vanskelig å riste av seg.

Der støtene satt og spillet var i egen klasse den første timen, ble det nærmest bråstopp for Maflin i de tre neste partiene. Da var det lite som stemte for engelskmannen som har bodd i Norge siden 2003. Det utnyttet Higgins nådeløst.

På dette tidspunktet var det lite som tydet på norsk seier. Men da det gjaldt som mest, var det Maflin som sto frem med en mesterlig snuoperasjon. Kampen sto og vippet på 11-11, men i de to siste partiene var Maflin uimotståelig.

Higgins måtte som tilskuer se nordmannen score poeng etter poeng, og etter 92–13 i det siste partiet kunne Maflin juble.

Åttendedelsfinalene i snooker-VM spilles i best av 25 partier. Det vil si at førstemann som vinner 13 av dem, tar seieren.

John Higgins, kalt «The Wizard of Wishaw», ble verdensmester i 1998, 2007, 2009 og 2011. Foto: Osports / Bildbyrån

Maflin ledet VM-kampen 5–3 etter den første av tre sesjoner, men kom skjevt ut torsdag da Higgins vant dagens første parti og reduserte til 4–5.

Men som dagen før slo Maflin raskt tilbake og vant to partier på rad.

Skrev seg inn i VM-historien

I torsdagens fjerde parti viste Higgins frem ferdighetene som har gjort ham til verdensmester fire ganger, senest i 2011. Han har dessuten vært tapende VM-finalist de tre siste årene.

Da scoret 45-åringen en maksimumsserie på 147 poeng, som en spiller oppnår ved å senke annenhver svart og rød kule og deretter tømme bordet for de øvrige fargede kulene uten å bomme. Han har gjort det ti ganger i løpet av sin 28 år lange karriere, men å klare det i et VM var det eneste «The Wizard of Wishaw» manglet på CV-en.

Det er 11. gang noen scorer 147 poeng i VM, og første gang det skjer siden Higgins’ landsmann Stephen Hendry gjorde det i 2012.

Om ingen gjør det samme i løpet av VM, stikker Higgins av med 650.000 kroner i pengepremien for å ha klart bragden.

Skotten fortsatte å spise opp forspranget til Maflin. Da andre sesjon var over, var det helt dødt løp.

Eurosports snookerkommentator Torstein Wik. Foto: Privat

Hårfine forskjeller

Kommentator Wik mener Maflin var uheldig som ikke gikk inn i den tredje og avgjørende sesjonen torsdag kveld med en ledelse.

– Det er så hårfine forskjeller. Det var flyten til Higgins som vippet den andre sesjonen i hans favør. De fleste som så på vil si at det var et flatterende resultat. Det la seg perfekt for ham, sier Wik til Aftenposten.

Han var da spent på om det 36 år gamle norske håpet ville klare å riste av seg skuffelsen fra andre sesjon og slå tilbake i siste.

– Luften kan gå litt av ballongen, advarte Wik.

– Kurt skulle ha ledet, mens Higgins spiller bedre enn han har gjort på mange år. Det kan føre til at Kurt blir negativ og sur. Han blir virkelig testet nå. Jeg blir imponert om han lager en kamp ut av dette.

Kamp ble det definitivt. Maflin bidro sterkt til et av mesterskapets største thrillere.

Kvartfinalen spilles mandag og tirsdag. Etter å ha slått 12.-seedede David Gilbert i 1. runde og 4.-seedede Higgins i åttendedelsfinalen, møter Maflin en useedet spiller, enten skotske Anthony McGill eller walisiske Jamie Clarke. Etter seieren over Higgins blir han favoritt.