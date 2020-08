Warholm drar til «rødt» land for å delta i konkurranse: – Ikke en lett beslutning

Karsten Warholm har bestemt seg for å løpe 400 meter hekk i Monaco kommende fredag til tross for at fyrstedømmet har «rødt» smittenivå.

Karsten Warholm løper 400 meter hekk i Monaco kommende fredag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det opplyser Warholms team til NTB etter å ha tatt en grundig vurdering av hvorvidt sunnmøringen skulle delta på Diamond League-stevnet.

– Dette har ikke vært en lett beslutning å ta. Men etter at vi har fått brukt tid på å gå gjennom alle tiltak, velger jeg å gå for dette løpet som planlagt. Vi har gjennomgått reise, arrangement og hjemkomst, og vi ser at det er mulig å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsemyndighetene, sier Karsten Warholm.

Norges Friidrettsforbund har innvilget arbeidsreise for Warholm på bakgrunn av en avtale mellom Norges idrettsforbund og helsemyndighetene. Warholm og andre som deltar i Monaco, vil måtte gå i karantene i ti dager ved retur til Norge.

Team Warholm presiserer at de vil følge de gjeldende smittevernreglene nøye.

– Vi ønsker ikke å være en smitterisiko for våre omgivelser. Derfor er det en selvfølge for oss å følge det anbefalte testprogrammet og karantenebestemmelsene etter reisen, sier hans trener Leif Olav Alnes.

Warholm sier at løpet i Monaco trolig blir hans eneste konkurranse på favorittdistansen 400 meter hekk i år. Han vurderer også å løpe 400 meter flatt på Diamond League-stevnet i Stockholm 23. august, men en endelig beslutning blir tatt først etter stevnet i Monaco.