Gulbrandsen skrev under for tyrkisk toppklubb

Istanbul-klubben opplyser på sitt nettsted at overgangen er i boks. Den norske spissen kommer fra østerrikske Salzburg, der han har spilt de siste tre sesongene.

– Vi ønsker Fredrik Gulbrandsen velkommen og lykke til i vår oransje og blå skjorte, skriver Basaksehir.

Gulbrandsen var også utlånt til MLS-klubben New York Red Bulls under oppholdet i Salzburg. Han har tidligere spilt for Molde og Lillestrøm. Spissen har spilt tre landskamper for Norge.

Basaksehir ble nummer to i den tyrkiske toppserien sist sesong.

