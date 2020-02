Haalands barnetrener ringes ned av utenlandske medier

Denne uken har de franske mediene L’Equipe og Telefoot besøkt Bryne for å lage reportasje på Norges stjerneskudd, Erling Braut Haaland. Men de er langt ifra de eneste internasjonale mediene som er nysgjerrige på hvor 19-åringen kommer fra.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alf Ingve Berntsen var trener for Brynes 1999-kull. Her var fokuset å ha med flest spillere, lengst mulig. Helt nede i venstre hjørne er Erling Braut Haaland avbildet, mens Berntsen står helt øverst til høyre i bildet. Foto: Privat

Erling Braut Haaland har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen. Spisskometen scoret 28 mål på 22 kamper i Red Bull Salzburg, og har fortsatt å imponere i sin nye klubb Dortmund.

Etter fire kamper har det blitt hele åtte nettkjenninger. De tre første i debuten borte mot Augsburg.

Det franske fotballprogrammet Telefoot, som vises på kanalene TF1, var denne uken på besøk til Alf Ingve Berntsen og Bryne for å finne ut hvor Erling Braut Haaland kommer fra. Foto: Privat

Nå vil alle internasjonale medier ha en bit av Haaland. Det har ført til en rekke besøk i hjembyen Bryne, samt drøssevis med telefoner til barnetrener Alf Ingve Berntsen.

– Det har lenge vært stor interesse for Erling, men det eksploderte fra utenlandsk presse da han scoret hat trick i Champions League for Red Bull Salzburg i høst. Da han var koblet til England fikk jeg mange telefoner fra BBC, Sky Sports og Telegraph. De gjorde grundig research og ville vite hvem Erling var, forteller Berntsen.

Han trente Haaland helt fra seksårsalderen opp til Brynes A-lag.

Fikk du med deg denne? Engelsk storavis kåret idrettens ti kommende superstjerner. På listen er det to nordmenn.

Alf Ingve Berntsen har trent Haaland helt fra seksårsalderen. Foto: Carina Johansen

– Ikke svart på alle

Etter overgangen til Dortmund har naturligvis tysk presse vært enda mer pågående. Berntsen forteller at han har vært i kontakt med en rekke andre medier den siste tiden, blant andre den store franske radiokanalen RMC.

– Jeg har sikkert glemt å nevne noen. Jeg har fått så mange forespørsler at jeg ikke har fått svart på alle, sier Berntsen.

Erling Braut Haalands debut for Brynes A-lag i en treningskamp i februar 2016. Her får han gode råd av Aram Khalili (nr. 10). Foto: Egil Ø. Nærland

Nå har også flere utenlandske medier tatt turen til Bryne. Tidligere har en rekke norske medier vært på besøk, men Berntsen og Bryne har fått besøk av tyske Bild, samt franske L’Equipe og Telefoot (Fotballprogram til kanalen TF1) den siste tiden.

Alf Ingve Berntsen har trent Erling Braut Haaland helt fra seksårsalderen opp til a-laget. Her sammen med storebror og Viking-trener Bjarne Berntsen, før en NM-kamp mellom Viking og Frøyland i 2019. Foto: Anders Minge

– Det er en ekte interesse fra dem som besøker oss. De lurer på hvordan en norsk spiller fra intet har klart å bli så god, uten å ha vært gjennom et norsk akademi. De er veldig overrasket over at en som kommer herfra gjør det så stort, sier Berntsen.

Onsdag denne uken var Telefoot på besøk.

– I fotsporene til Erling Haaland, talentet til Dortmund. Trent i Bryne FK, en liten by med 12.000 innbyggere på Sør-Vestlandet i Norge. Møte med Alf Ingve Berntsen, hans første trener, skrev Telefoot-journalist Yassin Nfaoui på sin Twitter-konto:

– Hva tenker du om at L’equipe og Telefoot kommer helt fra Frankrike for å lage en reportasje om Haalands hjemsted?

– Det sier litt om interessen for Erling når de kommer fra Frankrike for å lage noe på en norsk 19-åring som spiller i Tyskland. De skal lage en reportasje før kampen mot PSG. Og hvis Dortmund går videre vil nok andre medier fra land Dortmund møter ønske å gjøre de samme, sier Berntsen.

Den tidligere Bryne-treneren er likevel ikke overrasket over den enorme interessen.

– Det er ganske forståelig, hos internasjonale medier er det enorm interesse. De lurer jo på hvordan en norsk 19-åring kan score så mange mål som om det er helt naturlig. Men det har han gjort i alle alderstrinn helt opp til a-laget, også i Bryne. Det er utrolig kjekt, vi er veldig glade for at han gjør det så bra, sier Berntsen.

Har du lest denne? «Erling Braut Haaland gir oss journalister språklig åndenød»

Gatecupen i 2013. Erling Braut Haaland jubler for scoring for kompislaget «Pylsa i Skjeva». Foto: Lars Idar Waage

Her fortviler han over tap i finalen. Foto: Lars Idar Waage

Haalands tidligere trener understreker at spissen var et stort talent allerede fra han var 11–12 år gammel.

– Helt siden da kunne man se at han kom til å bli en internasjonal toppspiller. Men jeg må innrømme at jeg ikke hadde trodd at det skulle gå så kjapt. Han hadde en ekstremt smartness i boksen og var også da totalt uredd. Han lar seg ikke affisere av noen ting. Han har alltid smilt mye, scoret mye og trent mye, sier Berntsen.

Overrasket franskmennene

Helt fra Haaland startet å spille fotball i Bryne spilte han på det samme laget (1999-årgangen). Ifølge Berntsen hadde de nemlig en plan om å ha med flest spillere lengst mulig, istedenfor å toppe satsingen. Det kom overraskende på L’Equipe-journalist Emanuel Bojan, da han var på besøk.

– Det er helt annerledes i Frankrike. Hvis du er god i en alder av ni blir du hentet til en klubb der de har de mest talentfulle trenerne. Men jeg tror dette kan ha vært en fordel for Erling, han kunne spille fotball med mye glede sammen med venner, sier Bojan.

På spørsmål om hva som gjør Haaland så interessant for L’Equipe, svarer Bojan:

– Han er definitivt en av de største talentene i Europa. Jeg hørte først om han da han scoret ni mål i U20-VM, og har vært interessert i han siden det. Han er en målmaskin, og vil stå i fokus når Dortmund møter PSG. Hvis han gjør det bra å scorer, vil det bli ekstra interesse, svarer Bojan.

Han er også imponert over valgene 19-åringen har gjort.

– Han gikk til Salzburg der han kunne utvikle seg, istedenfor Juventus. Så valgte han Dortmund istedenfor Premier League. Han og faren har gjort smarte valg. Hvis han fortsetter med det vil han kunne bli top scorer i lang tid i en av de største ligaene, mener Bojan.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 18:46

Mest lest akkurat nå