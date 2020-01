Remisrekken fortsatte for Carlsen: – Handlet om ett horribelt trekk

Carlsen hadde hvite brikker mot russeren Daniil Dubov. Det skal normalt gi den norske verdensmesteren et fortrinn, men det var i stedet Dubov som skaffet seg et overtak underveis.

Russeren kom best ut av åpningen, og i det 21. trekket kom Carlsen én bonde under. Da ga sjakkcomputerne Dubov 19 prosents sjanse for seier, mens Carlsens prosent for det samme var kun tre.

Etter 30 trekk hadde Dubov skaffet seg et enda litt større overtak. Da var verdensmester Carlsen langt på vei uten seierssjanse, hvilket betydde at resten av partiet handlet om å redde et nytt halvpoeng.

Det klarte 29-åringen fra Lommedalen.

47 trekk

Etter 47 trekk tok spillerne hverandre i hånden og ble enige om remis. Etterpå vedgikk Carlsen at han var i trøbbel.

– Sjakken har vært ganske frustrerende, oppsummerte han til TV 2.

Torsdagens motstander Dubov har vært brukt av Carlsen som sekundant i VM-sammenheng.

– Det er selvfølgelig en utfordring at han vet mye av det jeg vet om åpninger, og har mer innsikt i hvordan jeg spiller enn mange andre. Men jeg synes ikke det var et problem i dag, sa Carlsen – og utdypet:

– For meg handlet det om ett helt horribelt trekk der jeg spilte springeren til C4. I dette tilfellet fungerte det ikke overhodet.

Etter remis-resultatet mot Dubov står den norske forhåndsfavoritten med 2,5 poeng etter fem partier i Wijk aan Zee-turneringen. Med det er han ett poeng bak teten.

– Jeg har ikke hatt mulighet til å spille for noe annet enn remis i noe parti så langt. Jeg må bare ta meg sammen og bite tennene sammen, men jeg må spille bedre. Dette er ikke holdbart, sa 29-åringen og minnet om at turneringen er lang.

Caruana neste

Torsdagens parti ble spilt i Eindhoven på fotballarenaen der storklubben PSV spiller sine hjemmekamper. Foran fredagens parti vender spillerne tilbake til Wijk aan Zee.

Magnus Carlsen satte verdensrekord med 111 langsjakkpartier uten tap tirsdag. Det skjedde i hans fjerde remis av fire mulige hittil i turneringen. Med torsdagens remis har ikke den norske verdensmesteren tapt på 112 partier.

Torsdag var det 534 dager siden det forrige nederlaget i langsjakk. Det skjedde mot Sjakhrijar Mamedjarov 31. juli 2018.

Det skal spilles i alt 13 runder i Wijk aan Zee-turneringen.

Fredag venter en ny vrien oppgave for Carlsen. Da møter verdensmesteren Fabiano Caruana med hvite brikker. Caruana ligger nærmest nordmannen på verdensrankingen.