Derfor ble Fagermo ansatt som ny hovedtrener i Vålerenga

Dag-Eilev Fagermo erstatter Ronny Deila i Vålerenga. Spesielt tre grunner ligger bak ansettelsen.

Dag-Eilev Fagermo er ny trener i Vålerenga. Foto: Vidar Ruud

Viljam Brodahl Aftenposten

Saken oppdateres.

53-åringen gliste bredt idet han satte seg ned foran pressen. Dag-Eilev Fagermo ble fredag ettermiddag presentert som ny hovedtrener i Vålerenga.

– Først må jeg takke for tilliten. Jeg har fulgt med litt i mediene, og de siste dagene har jeg fått flere henvendelser enn Erna Solberg, sa Fagermo til stor latter fra de oppmøtte.

Etter en lang trenerjakt har endelig Oslo-klubben funnet sin erstatter for Ronny Deila. I januar forlot gamletreneren Vålerenga for New York City i den amerikanske toppdivisjonen.

– Jeg trengte en ny utfordring. Mange sier dette er som å hoppe etter Wirkola, men det er en stund siden det har vært en Wirkola her, sa Fagermo spøkefullt.

Han var tydelig på at Vålerenga var en klubb som virkelig trigget ham.

– Hele den pakken som Vålerenga står for. Det er grunnen til at jeg er her, sa han bestemt

Dag-Eilev Fagermo og Thomas Baardseng på fredagens pressekonferanse. Foto: Vidar Ruud

Derfor ble han ansatt

Styreleder i klubben, Thomas Baardseng, innledet pressekonferansen med å fortelle at Fagermo var klubbens førstevalg. Han ga tre avgjørende grunner til at klubben til slutt gikk for Fagermo.

Har vist at han kan utvikle en ung og spennende stall.

Har vist frem resultater med unge spillere tidligere.

Har ledererfaring og har vist at han kan være robust i pressede situasjoner.

Fagermo mener han nå har en av Norges mest krevende fotballjobber.

– Mange sier det er den tøffeste jobben. Det er en utfordring. Da Vålerenga kom på banen var jeg veldig interessert, sier han.

Suksessrik tid i Odd

Fagermo har de siste 12 årene vært trener for Odd. Både i 2014 og 2016 ledet 53-åringen laget fra Skien til medalje i Eliteserien.

Treneren, som foretrekker et tydelig 4–3–3-system, tok også laget til playoff i kvalifiseringen til Europaligaen for fem år siden.

I fjor endte Odd på 4.-plass i Eliteserien, mens Vålerenga ble nummer ti.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 15:50 Oppdatert: 31. januar 2020 17:20

