Vålerenga hasteinnkaller til pressekonferanse. Presenterer trolig Fagermo som ny trener.

Klokken 16.30 fredag ettermiddag holder Vålerenga en pressekonferanse på Intility Arena. Der skal en ny hovedtrener presenteres.

Dag-Eilev Fagermo er blitt ryktet til jobben som ny trener i Vålerenga. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

Det er lenge blitt spekulert på hvem som vil bli ny hovedtrener for Vålerenga etter at Ronny Deila ble klar for New York City tidligere i januar.

«Vålerenga Fotball Elite ønsker velkommen til pressekonferanse i dag fredag 31.1, der vi vil presentere vår nye hovedtrener», står det i en pressemelding.

De siste dagene er Dag-Eilev Fagermo blitt kraftig koblet til jobben. Lokalavisen Varden skrev torsdag at Odd-treneren skal ha bestemt seg for å bli trener i Oslo-klubben.

Vålerenga har flere ganger sagt at de har hatt 31. januar som tidsfrist for å kunngjøre en ny trener.

