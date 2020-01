Han er Oilers’ nye poengkonge: – Det er sinnssykt

Nolan Zajac noterte seg for tre nye poeng i seieren mot Vålerenga. Nå troner han på toppen av poengligaen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Nolan Zajac viste seg gullhjelmen verdig. Foto: Jon Ingemundsen

OILERS – VÅLERENGA 4–2

DNB Arena: Med David Morleys ankelbrudd har Nolan Zajac virkelig tatt ansvar.

I seieren mot Vålerenga gikk han forbi lagkameraten i poengligaen.

– Det er sinnssykt. Det er ikke noe du ser så ofte fra backer, sier Zajac til Aftenbladet.

– Jeg har aldri gjort noe sånt før, men jeg spiller med mange gode spillere her. De gir meg en rekke gode pucker, i tillegg til at trenerstaben lar meg gjøre min greie. Det funker åpenbart veldig bra nå, så skal jeg prøve å holde tempoet oppe.

Zajac har 51 målpoeng så langt denne sesongen – ett foran Morley. Mathias Trettenes og Dan Kissel følger med 47 poeng.

Snudde kampen for Oilers

Oilers fikk en tøff start mot Vålerenga, og lå under 0–1 etter den første perioden. Mot et meget godt defensivt bortelag slet Oilers med å produsere muligheter.

I løpet av de første 20 minuttene kom Oilers bare til seks avslutninger.

– Vi kom aldri i gang i første periode. De er fryktelig gode defensivt, og utrolig vanskelig å bryte ned, sier Dan Kissel.

Så viste Zajac vei åtte minutter ut i andre periode. Med et skudd fra blålinjen sendte han pucken i nettet, og utlignet Vålerengas ledelse.

– Det var ikke det hardeste skuddet, men Greg Mauldin dekket veldig bra foran keeper. Da suste den inn, sier Zajac.

Fire minutter senere var han der igjen, og nok en gang med skudd fra distanse.

Nolan Zajac kunne juble for to mål i andre periode. Foto: Jon Ingemundsen

Oilers hadde spilt pucken rundt i Vålerengas sone en god stund, før Zajac bestemte seg for å skyte fra skrå vinkel. Skuddet virket å komme overraskende på Vålerenga-keeper Steffen Søberg, som måtte se at pucken suste inn over han.

– Det var en vanskelig vinkel, men jeg bare bestemte meg. Jeg skjønte ikke at pucken hadde gått i mål før alle begynte å juble. Det var godt å se, forteller Oilers-backen, som med det hadde snudd kampen i Oilers’ favør.

Noe overraskende utlignet Vålerenga til 2–2 kun et par minutter etter Zajac’ andre scoring.

Hylles av matchvinneren

Med det som var den suverene poengkongen ute med skade, har det vært viktig for Oilers at flere begynner å produsere målpoeng.

Det så ut som kampen var på vei til å ende uavgjort, men så tok to av dem som nettopp har tatt mest ansvar med Morley ute, nok en gang saken i egne hender.

Zajac var denne gangen servitør, og spilte pucken til Kissel. Sistnevnte hadde få problemer med å sette inn det som skulle vise seg å være matchvinnerscoringen.

– Det er alltid gøy å score de målene. De øyeblikkene blir aldri gamle, særlig ikke mot rivalen. Det er spesielt, sier Kissel.

Mathias Trettenes (f.v.), Dan Kissel, Greg Mauldin kunne smile etter 3–2-scoringen, mens Søberg og Zajac kommer til. Foto: Jon Ingemundsen

Etter kampen hyllet han Zajac for måten han har bidratt på.

– Det er utrolig. Han spiller sin beste sesong noensinne. Jeg er veldig glad på han sine vegne. Han er en strålende person utenfor isen også, så det er veldig godt å se, sier Kissel om lagkameraten.

På tampen av oppgjøret fastsatte Mauldin resultatet til 4–2. Kissel var servitør, og noterte seg i likhet med Zajac for sitt tredje poeng i kampen.

Oilers har virkelig vist at de har mange strenger å spille på, selv med en av de aller største stjernene ute.

– Det er det store lag gjør. Det vil alltid være skader, men Morley er åpenbart en enorm del av dette laget. Han har vært toppscorer i ligaen for en grunn. Vi ønsker selvfølgelig ikke at han skal være ute, men det gir andre muligheten til å vise seg, sier Zajac.

Med seieren over Vålerenga er Oilers kun to seiere unna seriegullet. Fredag venter Narvik borte, før turen går til Lillehammer på søndag.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 23:07 Oppdatert: 28. januar 2020 23:40

