RBK bekrefter: Dino Islamovic er klar for klubben

Rosenborg henter den svenske spissen fra Östersund.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det skriver RBK på sine nettsider.

Klubben opplyser at spissen har signert en tre år lang avtale.

– Rosenborg er en toppklubb i Skandinavia sammen med FCK og Malmø. Klubben har store ambisjoner og ønsker å spille i Europa hvert år. Det matcher bra med mine ambisjoner, sier Islamovic til RBKs nettsted.

Han har signert for en klubb der fansen forlanger gull hvert år.

- Sånn skal det være. Det er artig å ha press på seg, og har folk forventinger til deg, så betyr det at du er bra. Jeg er klar for å prestere under press, sier Islamovic.

Møtte Arsenal

25-åringen har tidligere vært innom klubber som Malmö, Fulham, Groningen, Trelleborgs og til slutt Östersund. Han har også kamper for flere av Sveriges ungdomslandslag.

Det ble kun syv mål på 28 kamper i Allsvenskan forrige sesong, for et Östersund-lag som til slutt slet seg til en 12. plass, etter enorm suksess de siste årene. Han fikk litt over et kvarter på banen da laget møtte Arsenal under Europa League-eventyret våren 2018.

Allerede andre juledag hevdet den svenske avisen Expressen at Islamovic var klar for Rosenborg, men Östersund-trener Ian Burchnall avviste dette.

Tatt ut på landslaget

Også Hammarby og IFK Norrköping har hatt Islamovic i sikte tidligere. Svensken scoret sju mål i Allsvenskan denne sesongen og er tatt ut i troppen som møter Moldova og Kosovo i januar. Norrköping skal ha vært enige med Östersund om en overgangssum på 3,125 millioner svenske kroner, men ble ikke enige med spilleren.

Det er ikke kjent hva Rosenborg betaler for spissen.

Trønderne henter Islamovic etter at flere angripere har forlatt klubben etter forrige sesong, deriblant Yann-Erik de Lanlay og Bjørn Maars Johnsen.

