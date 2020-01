Kane ute på ubestemt tid med strekk

José Mourinho frykter det verste for Harry Kane etter spissens skade mot Southampton onsdag. Spissen har pådratt seg en strekk i bakre lårmuskel.

Her holder Harry Kane seg for låret etter å ha pådratt seg skaden mot Southampton. Foto: PAUL CHILDS / X03809

– Jeg tror vi må belage oss på en periode uten ham, sa portugiseren på en pressekonferanse før helgens FA-cupkamp mot Middlesbrough.

Kane var svak i 0-1-tapet for Southampton 1. januar og måtte gå av banen etter 75 minutter. Like før strakk Kane seg for å sette ballen i mål, men flagget kom opp for offside samtidig som Kane fikk en kjenning.

– Hvis du spør meg tror jeg mer på dårlige nyheter enn gode. Hvert fall når du ser hvordan han gikk av banen onsdag. Han tenkte ikke på det to ganger, han brukte ikke mer enn to sekunder før han var bestemt på å gå av.

– Uerstattelig

Mourinho ser ikke særlig lyst på tiden fremover uten sin stjernespiss, som har notert seg for elleve mål på 20 ligakamper så langt denne sesongen.

– Han er uerstattelig, men vi må gjøre det beste ut av det.

Klubben selv skriver på sine hjemmesider at Kane har pådratt seg en strekk i bakre lårmuskel i venstrebeinet.

Eriksen kan forsvinne

På samme pressekonferanse snakket Mourinho om situasjonen rundt Christian Eriksen, som sliter med spilletid.

– Enten kan han bli enig med en klubb etter sesongen, eller så kan han finne seg en ny klubb i januarvinduet. Men det er klubben som eventuelt bestemmer det. Også er det en mulighet at han blir.

Eriksen er attraktiv på overgangsmarkedet. Italienske Inter har lenge vært interesserte i tjenestene til dansken, som scoret et lekkert frispark mot Norwich 28. desember.

