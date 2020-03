Norsk jubel etter suveren seier

Norge knuste alle konkurrentene på stafetten i verdenscupen i Tsjekkia.

Norge vant lørdagens stafett i verdenscupen i skiskyting. Foto: Petr David Josek / AP

Norge fikk en lett dag på jobben da det ble seier på stafetten i verdenscupen i skiskyting i tsjekkiske Nove Mesto.

Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale og Tarjei Bø gikk alle gode etapper for Norge, og sørget for at Norges ankermann Johannes Thingnes Bø hadde et forsprang på hele 42 sekunder ned til resten av konkurrentene.

Ukraina havnet på annenplass, 38,2 sekunder bak Norge. Sverige tok tredjeplassen, 43,3 sekunder bak teten.

Dale sikret norsk luke

Vetle Sjåstad Christiansen leverte en god første etappe, tross en bom på stående skyting. Christiansen var rask i sporet og sørget for at Norge var først inn til første veksling, med Sverige og Hviterussland like bak.

Svenske Jesper Nelin imponerte alle på tredje skyting. Nelin leverte en prikkfri og lynrask serie, noe som gjorde at Sverige fikk en ledelse på 19 sekunder ned til Ukraina på annenplass.

Norges Johannes Dale bommet to ganger på liggende skyting, og måtte gå ut 24,6 sekunder bak Nelin.

Men på stående skyting endret alt seg. Nelin vartet opp med hele fire bom og måtte gå en strafferunde. Dale traff på fem av fem og gikk ut kun fem sekunder bak Hviterussland i tet.

– Det var en superserie. Nå leverer han virkelig på stafett her, sa en imponert NRK-ekspert Ola Lunde.

Dale imponerte med et høyt tempo i sporet og fikk luke inn til veksling med Tarjei Bø, som gikk Norges tredjeetappe.

Bø-brødrene sikret seieren

Bø leverte en feilfri liggende serie, mens alle konkurrentene måtte nøye seg med minst en bom. Bø økte dermed ledelsen ytterligere ned til konkurrentene, selv om han bommet en gang på stående skyting.

Frankrike, som var regnet som en av de aller største favorittene, hadde en helsvart dag på jobben. Frankrike fikk to straffeminutt etter at de ikke skjøt alle ekstraskuddene sine under den andre etappen.

Tyskland lå også langt bak i sammendraget, noe som gjorde at Johannes Thingnes Bø knapt har vært større favoritt før han skulle ut å gå Norges ankeretappe.

– Han går en superetappe. Han virker veldig pigg i dag, sa Ola Lunde etter Bøs imponerende etappe.

– En superetappe som hadde fortjent publikumshyllest, la kommentator Andreas Stabrun Smith til, som siktet til at rennet gikk uten tilskuere på grunn av koronaviruset.

Johannes Thingnes Bø fikk en lett jobb på Norges siste etappe og sikret seieren etter feilfri skyting.