Kollen-festen stenges for publikum

Folkefesten i Holmenkollen må vike i kampen mot koronaviruset.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Holmenkollen skifestival har alltid vært en publikumsmagnet, men i år blir det renn uten tilskuere. Her er Johannes Høsflot Klæbo i sporet under femmila i fjor. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Tilskuernekten er innført på oppfordring fra Oslo kommune. Det betyr at verdenscupkonkurransene i langrenn, hopp og kombinert blir gjennomført, men den årlige publikumsfesten uteblir.

Det opplyser kommunen i en pressemelding torsdag ettermiddag. Beslutningen er tatt i samråd med nasjonale helsemyndigheter.

– Skiarenaen stenges for publikum, og vi vil anmode publikum om heller ikke å oppsøke områdene utenfor arenaen denne helgen. Vi er spesielt bekymret for situasjonen med store folkemengder på T-banen, i kombinasjon med tidligere erfaring med høyt alkoholkonsum blant publikum. Vi må gjøre alt vi kan for å utsette smittespredning så lenge vi kan, sier kommunaldirektør Svein Lyngroth i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune i pressemeldingen.

Dermed er Holmenkollen skifestival nødt til å stenge skiarenaen for publikum.

Vil unngå store samlinger på T-banen

Det er spredningen av koronaviruset som er årsaken til det drastiske tiltaket.

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen forteller på en pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag kveld at kollektivreisene til og fra Holmenkollen er hovedgrunnen bak publikumsstengingen.

– Hovedproblemet er at eneste offentlige transportmiddel til Holmenkollen er T-banen. Vi ser at det er betydelig risiko for smittespredning på T-banen hvis arrangementet skulle gå som planlagt, sier han.

I fjor ble det solgt 37.000 billetter til det tradisjonsrike Kollen-arrangementet. I tillegg er det mange tilskuere ute i løypene som ikke har kjøpt billett.

Steen legger til at helsevesenet i Oslo er presset etter at det til nå er påvist koronasmitte hos 16 personer i kommunen. I Norge er det totalt påvist 86 smittetilfeller.

– Dette er trolig bare toppen av isfjellet, sier han.

– Økonomiske konsekvenser må vurderes senere

Kommunaldirektør for helse, eldre og innbyggertjenester, Sverre Lyngroth, forklarer at et av problemene med T-banen under Kollen-helgen, er at det mange av de reisende da er beruset. Sjansen er større for at berusede ikke vil følge vanlige smittevernsregler.

Så langt har ingen uttalt seg om hvorvidt arrangørene vil tape penger på vedtaket.

– Økonomiske konsekvenser må vurderes senere. Det viktigste nå er å hindre smitte av koronaviruset, sier kommunaldirektøren.

– Helsedirektoratet støtter Oslo kommunes vurdering og avgjørelse basert på Folkehelseinstituttets faglige råd og vår vurdering av mulige konsekvenser for befolkningen og helsetjenesten, sier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet, ifølge pressemeldingen.

Flere idrettsarrangementer verden over blir for tiden avviklet helt uten tilskuere.

Lørdag er det tremil klassisk for kvinner i langrenn i Holmenkollen, mens søndag står den tradisjonsrike femmila for menn på programmet. Lørdag er det også kombinertrenn, mens det skal konkurreres i hoppbakken både fredag, lørdag og søndag.

Alpint på Kvitfjell

I helgen er også verdenscupen i alpint på plass i Kvitfjell. Lørdag stiller fartskjørerne på startstreken i utfor, mens det er super-G dagen etter. Den norske arrangøren sier de er godt forberedt.

– Vi følger rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det vil være god beredskap under renndagene, sier leder Ole Kristian Kirkerud i organisasjonskomiteen.

Saken oppdateres