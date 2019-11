Stortalentet sikret Glimt seriemedaljen i kjærkommen seier

Bodø/Glimt – Kristiansund 3–0

Overraskelseslaget Bodø/Glimt spilte nok en solid kamp på Aspmyra da Kristiansund ble slått 3–0 i årets siste hjemmekamp.

Det betyr at de er sikret medalje i eliteserien, men om det blir sølv eller bronse vil den siste serierunden avgjøre. Det som er sikkert er at Bodø/Glimt skal spille europacup neste år.

– Jeg ble rørt da det gikk opp for meg. Jeg er tom for ord. Det er en enorm prestasjon og jeg kjenner at tårene presser seg på. Det betyr mye for meg personlig og jeg er stolt over alle som har bidratt, sa en glad Ulrik Saltnes til Eurosport etter at han ble kampens store spiller med mål og målgivende.

Scoret etter lekker kroppsfinte

Hjemmelaget måtte vente en time for å få hull på byllen. Ulrik Saltnes spilte fri Håkon Evjen midt foran mål, og med en lekker kroppsfinte fintet han keeper Sean McDermott over på feil fot og satte ballen sikkert langs bakken i det åpne målet.

Avgjørelsen falt etter 72 minutter spill da Marius Lode vartet opp med en strøken pasning i bakrom til god Saltnes, som alene med keeper satte ballen høyt i mål til 2-0.

På overtid fastsatte Erlend Dahl Reitan sluttresultatet til 3-0 på volley etter en sjansebonanza uten like.

Enorme sjanser

At Bodø/Glimt ikke tok ledelsen allerede i første omgang skyldtes utelukkende svake avslutninger, og da heller ikke Dahl Reitan fikk straffe da han ble klippet ned etter et kvarter, ble det en målløs første omgang.

Etter åtte minutter spilte vertene seg til sin første store mulighet da Dahl Reitan fant Zinckernagel inne i feltet, men en svak avslutning fra dansken som ikke traff mål gjorde at Kristiansund slapp billig unna.

Tre minutter etter klarerte Bent Sørmo ballen rett til Ulrik Saltnes, og fra sju meter banket indreløperen ballen i stolpen og ut.

Like etter ble Dahl Reitan klippet ned inne i gjestenes sekstenmeter, men dommer Trond Ivar Døvle nøyde seg med å gi corner til Glimt. I pauseintervjuet var trønderen klar på at det var et klokkeklart straffespark.