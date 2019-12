Ringberg drar fra Troms - klar for Sandnes Ulf

20-åringen har signert en treårsavtale med Sandnes Ulf. Det melder klubben selv på sin nettside.

Han spilte sist sesong for Tromsdalen, som endte helt sist på tabellen i landets nest øverste divisjon. Nå fortsetter han altså i 1. divisjon.

– Han var aktuell for oss tidligere i høst, og vi er derfor glade for han spiller for oss fra 2020-sesongen, sier daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal.

Tromsdalen-leder Inge Takøy sa til iTromsø tidligere i måneden at de var enige med en annen klubb om en overgang.

Det skulle ikke være en overgangssum i bildet, men betaling etter et visst antall kamper, samt en ganske høy videresalgsprosent. Takøy antydet at TUIL vil få igjen mye, dersom Ringberg lykkes og tar steget videre.

– Det sier seg selv når du ikke har overgangssum at videresalgsprosenten er høy. Jeg tror Bryne var glade for at de hadde det da Erling Braut Haaland gikk til Molde. Det er lite penger i norsk fotball, men desto mer hvis en spiller slår til. Sander er en ung spiller, og det er mer verdi i det enn å få 50–100.000 på bordet nå, sier Takøy.

iTromsø skrev i sommer at Ringberg viste seg frem for både Tromsø og Bodø/Glimt.

– Veldig spennende. Dette er en fin mulighet til å vise seg frem for det som pr. dags dato er et av de beste lagene i Norge, sa han i forbindelse med prøvespillet i Bodø.

Da hadde han akkurat trent med Tromsø.

Ringberg spilte for det meste ute på en av vingene for TUIL denne sesongen.

Han scoret ett mål og hadde tre målgivende pasninger på 26 seriekamper for laget som endte sist i 1. divisjon.