Norges gulldrøm lever etter drama mot Tyskland: – Jeg blir nesten litt rørt

NORGE-TYSKLAND 32–29

Norge vant siste gruppespillkamp mot Tyskland onsdag og er klare for semifinale i VM. Kampen var jevn. Norge leverte en litt slurvete førsteomgang med for mange tekniske feil og i perioder svake skudd. Etter pause skjerpet laget seg.

Det var lettede norske spillere og trenere som snakket med TV3 etter kampen.

– Det var deilig. Jeg blir nesten litt rørt av denne gjengen. Vi slipper inn en del mål, men vi scorer nok. Jeg tenkte at «dette kan vi ikke gi bort», sa en av banens beste, Emilie Hegh Arntzen.

Forventer tøff semifinale

Nå venter kamp mot et spansk lag som har vist varierende form så langt. Kampen spilles klokken 09.30.

– Spanjolene åpnet mesterskapet sterkt, så har de tapt noen kamper nå i det siste. Det er en tøff motstander som har vært samlet lenge og satser på VM på hjemmebane i 2021. Det er et lag å se opp for, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson om den kommende semifinalen.

– Jeg er så stolt av dette laget, vi fighter med kropp og sjel. Folk har vært usikre, men vi har vært sikre selv. Dette smakte rett og slett fantastisk, sa Camilla Herrem. Hun så at keeper Silje Solberg gjorde noen avgjørende redninger mot slutten av kampen.

– Jeg klarte ikke å tenke og gikk bare ned i knestående og jublet. Nå er det én ting som gjelder, og det er gull.

Rufsete start

Forutsetningene var enkle nok før kampen: Vinneren av kampen mellom Norge og Tyskland var i semifinalen i VM. Og uavgjort ville være nok for begge lagene.

Norge hadde tidlig i kampen en 3–1-ledelse, men tyskerne ristet av seg kalddusjen og gikk opp i en tomålsledelse 6–4. Tyskerne hadde veldig god uttelling på langskuddene sine.

– Skutt i senk, utbrøt TV3-kommentator Daniel Høglund.

Vidar Ruud

Fakta: Norge – Tyskland 32–29 (17–16) Toppscorer Norge: Kari Brattset Dale 6, Emilie Hegh Arntzen 6. Tyskland: Emily Boelk 6. Utvisninger: Norge 2 x 2 min, Tyskland 2 x 2 min. Lagene: Norge: Andrea Austmo Pedersen, Silje Solberg, Moa Högdahl, Silje Waade, Ingvild Bakkerud, Stine Bredal Oftedal, Emilie Hegh Arntzen, Marta Tomac, Kristine Breistøl, Malin Aune, Stine Ruscetta Skogrand, Marit Røsberg Jacobsen, Kari Brattset Dale, Heidi Løke, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen. Tyskland: Dinah Eckerle, Isabell Roch, Alicia Stolle, Maren Weigel, Alina Grijseels, Kim Naidzinavicius, Mia Zschocke, Emily Boelk, Antje Lauenroth, Shenia Minevskaja, Julia Behnke, Amelie Berger, Jenny Behrend, Meike Schmelzer, Luisa Schulze, Ina Großmann.

Da tok trener Hergeirsson timeout.

Tysklands stjernespiller Alicia Stolle måtte hjelpes av banen med det som så ut som en vridning i ankelen. Etter Stolles skade hadde Norge sin beste periode i omgangen. Anført av blant andre Malin Aune og Camilla Herrem ledet Norge med fire mål etter 20 minutter.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

De siste ti minuttene var hadde Norge dårlig uttelling i angrep og slet i forsvar. Tysklands keeper Dinah Eckerle stoppet mange norske forsøk, noe som ga Tyskland mange kontringsmuligheter – og scoringer.

Til slutt endte omgangen med 17–16 til Norge.

– Forsvarsspillet langt under pari for Norge, mente TV3-ekspert Gunnar Pettersen.

Det samme mente TV2s Bent Svele.

– Tyskerne skjøt jo hull på oss til å begynne med. Det ble som forutsatt. Tyskland er et godt lag, med stor tyngde og mye fart. Tyskland har bra med skyttere, sa han i pausen.

Bøttet inn mål

Etter pause fosset Norge i angrep og scoret fem mot Tysklands ene. Da valgte tyskernes trener å ta timeout.

Det hadde ingen umiddelbar effekt. Med 20 minutter igjen ledet Norge med fire mål. Ledelsen var stort sett på fire eller fem mål i store deler av andre omgang, men med rundt ti minutter igjen var den krympet til tre. Stolle, som måtte hjelpes av banen før pause, var tilbake og bidro til at tyskerne ble bedre i angrep.

Og det ble en svært spennende og jevn avslutning. Norge ledelse krympet til to mål. Tyskland, som måtte ha minst uavgjort for å gå videre, jaktet scoringer. Men hard jobbing i forsvar og et par avgjørende redninger av keeper Silje Solberg gjorde at tyskerne ikke kom nærmere.

– Perfekt med Spania

En tysk utvisning mot slutten avgjorde kampen i norsk favør. At Stine Bredal Oftedal bommet på straffekastet, hadde ingenting å si. Norge vant til slutt 32–29.

Kari Brattset Dale og Emilie Hegh Arntzen ble Norges toppscorere med seks mål hver.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad så en Emilie Hegh Arntzen som bidro til mye i denne kampen.

– Hun hadde mange målgivende i 1. omgang og var god så lenge kreftene holdt. Litt stillestående og dermed mer forutsigbar på slutten. Hun er sterk i hodet og tør alltid å ta ansvar, noe som er helt uvurderlig.

Her etterhvert fått god trening i å stå der når kamper skal avgjøres

Nå venter Spania i semifinalen på fredag.

Russland og Nederland møtes i den andre semifinalen. Den spilles klokken 12.30.