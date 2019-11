Ved siden av Sjljakhtin er også seks andre siktet av friidrettsorganet.

Anklagene knytter seg til saken mot høydehopperen Danil Lysenko, som skal ha lagt frem forfalskede medisinske papirer etter at det ble innledet sak mot ham for tre brudd på meldeplikten.

Russlands friidrettsforbund er som organisasjon anklaget for å ha hjulpet ham. Det er også Sjljakhtin og fire andre høytstående ledere i forbundet, i tillegg til Lysenko selv og hans trener Jevgenij Zagorulko.

Forbundets ledelse hevdes å ha hjulpet Lysenko med falske dokumenter som ga inntrykk av at han hadde vært for syk til å kunne overholde meldeplikten og være tilgjengelig for dopingtester.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Norsk friidrettssjef: – Veien virker lang

– Det føyer seg inn i rekken av saker som tegner et dystert bilde av russisk idrett, og i dette tilfellet russisk friidrett, sier presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes.

At blant andre den russiske friidrettspresidenten nå er suspendert, mener han underbygger det som lenge har vært påstått, og dokumentert, at det handler om et systematisk og toppstyrt problem.

Russland har vært utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAF) siden 2015 som følge av organisert dopingjuks. Tømmernes mener de har en lang vei å gå, før de er tilbake i varmen igjen.

– Nå håper vi virkelig at de får røsket opp i dette og kommer tilbake til friidretten, men den veien virker lang, sier han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarte Russland i Doha

Under friidretts-VM i Doha tidligere i høst, var Russlands status og situasjon tema under friidrettskonferansen. Da tegnet den norske dopingjegeren Rune Andersen også et bilde av at russerne har en lang vei å gå, forteller Tømmernes. Samtidig var Sjljakhtin der for å tale russernes sak.

– Det var stor avstand mellom fremleggelsen den russiske friidrettspresidenten ga, og den Rune ga på vegne av det internasjonale forbundet, sier han.

Tømmernes mener samtidig at utestengelsen av Russland viser at friidretten tar dopingproblematikken på alvor.

– Det er en stund siden festtalene var over i Det internasjonale friidrettsforbundet. De har begynt å handle, sier den norske friidrettspresidenten.

Meldingen om anklagene mot Sjljakhtin kommer dagen før et styremøte i det internasjonale friidrettsforbundet.

Det russiske friidrettsforbundet opplyser at de vil kommentere anklagene senere torsdag kveld, skriver Euronews.

(100 % Sport/ NTB)