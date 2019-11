Landslagsnykommeren et par centimeter fra pallplass: – Det er kjipt

RUKA: I sprintlangrenn gjelder hundredelene fortsatt. Det fikk Ane Appelkvist Stenseth (24) en trasig erfaring med fredag ettermiddag i Ruka. Hun var med til det siste i sprintfinalen hvor Maiken Caspersen Falla vant og på en måte gjenerobret sprinttronen fra svenskene.

Men så var det denne hundredelen som Sadie Bjornsen var foran.

– Jeg er fornøyd med plasseringen, men det er skikkelig kjipt når jeg vet at jeg kan gå bedre på ski og taper den pallplassen med en hundredel.

– Burde de hundredelene vært avviklet?

– Ja jeg tror kanskje det, sa hun og smilte litt oppgitt da hun møtte mediene.

Fakta: Programmet i Ruka Lørdag 30. november: 08.30: Kombinert hopprenn 09.45: 10 km klassisk, kvinner 11.30: 15 km klassisk, menn 14.00: Kombinert langrenn, 10 km 16.30: Hopp Søndag 1. desember: 09.10: Kombinert hopprenn 10.10: 10 km langrenn, jaktstart fristil, finale minitour kvinner 11.25: 15 km langrenn, jaktstart fristil, finale minitour menn 14.00: Kombinert langrenn 14.45: Hopp, kvalifisering 16.30: Hopp

Svak i sin sterke side

– Jeg slet med å få trygt feste i dag. Jeg bestemte meg etter semifinalen om å gå rett ut til høyre og spring opp den siste bakken. Men det ble litt mye kaving og stress. Og så ble jeg stiv på oppløpet.

Det er nettopp staking på oppløpet som er Stenseths store styrke.

– Jeg får ikke utnyttet teknikken og kraften som jeg har. Jeg kan gå mye bedre i staking enn det jeg gjorde i dag. Det er egentlig ikke mange som skal slå meg på dette oppløpet. Så det suger skikkelig at det var noen som gjorde det.

Men selv om det gikk såkalt stang ut denne gangen, er hun sikker på at det kommer bedre tider.

– Jeg skal holde meg i finalen denne sesongen. Pallplass blir det etter hvert.

Klæbo suveren

Johannes Høsflot Klæbo gjorde denne gangen ingen feil. Det er ett år siden han på oppløpet sakket av på tempoet så seg til feil side for å se om noen kom lurende bak. Det gjorde det på den andre siden. Aleksandr Bolsjunov stjal seieren i Ruka for ett år siden.

Det ville ikke trønderen høre snakk om denne gangen. Han var over fire sekunder foran nummer to. Denne gangen var det ikke Bolsjunov som lusket i sivet, men Pål Golberg som ble nest best.

– Vi hadde kjempegode ski, og jeg hadde også en kropp som ikke er stinn av trening. Det er mer overskudd i kroppen denne helgen, sa han.

Forrige helg på Beitostølen var det lite som fungerte for han som er eneren på det norske laget.

Nå sikter han seg inn på seier i hele minitouren i Ruka som fortsetter med 15 km klassisk i dag og 15 km jaktstart i fristil søndag.