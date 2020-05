Også danske myndigheter ga grønt lys for fotballstart

Rett etter at norsk toppfotball fikk myndighetenes velsignelse til start etter viruskrisen, skjedde det samme i Danmark. Der fikk også breddeidretten grønt lys.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ståle Solbakken kan snart lede sitt FC København i kamp igjen. Danske myndigheter ga torsdag klarsignal for oppstart av idretten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Superligaen har lenge vært i startblokkene og bare ventet på myndighetenes klarsignal. Det kom torsdag kveld.

Planen er å spille kamper allerede i slutten av mai, og nå ligger ingenting i veien for at det kan skje.

– Vi er glade og takknemlige for at profesjonell klubbfotball er med på listen over de bransjer som får åpne nå. Vi ser det som en tillitserklæring etter det grundige arbeidet vi har gjort med protokoller for avvikling av trening og kamper, sier Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

Han sier at dato for første kamp vil bestemmes i løpet av de nærmeste dagene.

Også bredden

Myndighetene ga klarsignal til umiddelbar oppstart av profesjonell idrett så lenge det skjer uten tilskuere.

Det samme gjelder annen idrettsaktivitet som foregår utendørs, men med begrensninger for antall deltagere.

– Vi vet at veldig mange gjerne vil i gang med å dyrke idrett. Jeg har selv en gutt som ivrer etter å komme i gang, men det må skje i mindre grupper og uten den kontakt det er i noen idretter, sa statsminister Mette Frederiksen.

– At breddeidretten nevnes eksplisitt i dagens avtale om gjenåpning er positivt og en anerkjennelse av den enorme samfunnsverdi foreningsfellesskapet har i Danmark, sa Danmarks idrettspresident Charlotte Bach Thomassen.

Les også Toppfotballen får spille kamper igjen fra juni: Slik er endringene for idretten

Protokoll

Superligaen i fotball skal gjennomføre trening og kamp i tråd med en smittevernprotokoll som ligner den Norges Fotballforbund har utarbeidet til bruk i Norge.

Alt tyder på at hengekampen mellom AGF og Randers blir åpningskamp etter viruspausen. Første hele serierunde spilles sannsynligvis 22.–24. eller 29.–31. mai.

Horsens og Randers ble torsdag de siste superligaklubber som kalte sine spillere tilbake på jobb for å gjenoppta trening.

(©NTB)