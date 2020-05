Publikum skal spores på PGA-turnering

Arrangøren av PGAs Memorial-turnering i Ohio i juli vil bruke ID-brikker i publikums adgangskort for å kunne passe på at folk holder nødvendig avstand.

Patrick Cantlay vant fjorårets utgave av Memorial-turneringen i Dublin, Ohio. Foto: Jay LaPrete / AP / NTB scanpix

På en videokonferanse la turneringsdirektør Dan Sullivan frem planen om å spore tilskuerne via radiofrekvensidentifikasjon, ofte forkortet til RFID.

– Vi vil på et hvilket som helst tidspunkt vite hvor mange personer som samler seg i et gitt område. Vi skal bruke denne teknologien til å sørge for at vi beskytter alle rundt oss, sier Sullivan ifølge magasinet Golf Digest, som først omtalte den oppsiktsvekkende planen.

Memorial-turneringen i Dublin, Ohio innfører også en rekke andre tiltak for å begrense faren for spredning av koronaviruset. Sullivan nevner blant annet begrenset billettsalg, innstramming av antall mennesker i klubbhuset, fjerning av tribuneseksjoner, og utdeling av ansiktsmasker til alle ansatte og frivillige.

Turneringsarrangøren vil også måle temperaturen på alle som kommer inn på anlegge og forby salg av fatøl og andre ikke-forseglede drikkevarer, i tillegg til at betaling kun skal skje med bankkort. Dessuten kommer man til å plassere ut en rekke stasjoner for hånddesinfisering.

RFID-teknologi skal i juli brukes til å spore publikum under PGAs Memorial-turnering i golf. Foto: Steven Senne, AP / NTB scanpix

Bekymring

Sullivan utdyper rundt bruken av RFID-teknologi i et intervju med Golf Digest:

– Vi vil jo ikke vite om alle menneskene i en gruppe er i familie, men planen vår er å be dem om å dele seg opp. Vår hovedbekymring er sikkerheten til alle som er til stede.

Turneringsdirektøren legger til at en liten gruppe offentlige tjenestemenn på anlegget vil ha tilgang til sporingsinformasjonen, og at de vil be folk om å holde avstand dersom noen samler seg for tett.

Koronapandemien gjorde at PGA-touren ble stanset etter 1. runde av Players Championship 12. mars. Senere måtte en rekke turneringer utsettes og avlyses. En av de største bekymringene ved en restart er nettopp at store ansamlinger av mennesker skal føre til en oppblomstring av koronatilfeller.

Viktor Hovland har i år fast plass på PGA-touren. Foto: Phelan M. Ebenhack, AP / NTB scanpix

Oppstart om en måned

Viktor Hovland og de andre golfstjernenes tour sikter mot å starte opp igjen med turneringen Charles Schwab Challenge i Texas fra 11. juni, og de fire første turneringene skal spilles uten tilskuere til stede.

Den første turneringen som er planlagt med publikum, er John Deere Classic i Illinois. Den spilles en uke før Memorial-turneringen.

Hovland tok sin første PGA-seier i karrieren på Puerto Rico i februar, bare tre uker før alt ble satt på vent. Han er den første nordmannen som har vunnet en turnering på golfernes mest prestisjetunge tour.

