Løkberg møter gamleklubben for femte gang i år: – Det må være verdensrekord

– Det må være verdensrekord tror jeg. Iallfall noe i nærheten av det.

Det sier Løkberg i etterkant av trekningen av semifinalen i cupen. Viking møter Ranheim i Stavanger onsdag 30. oktober.

– Spesielt

27-åringen forlot Ranheim foran årets sesong og gikk til Brann. Der fikk han med seg to kamper i serien og én i cupen mot trondheimsklubben før han forlot Bergen og skrev under for Viking i sommer. I sin tredje seriekamp for sitt nye lag sto nok en gang Ranheim på motsatt banehalvdel. Og nå blir det altså et femte møte i kampen om å komme til Ullevaal.

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, forsøkte å hente tilbake Løkberg i sommer. Men valget falt på Viking.

– Det tar vanligvis tre-fire år før sakene om «skal møte sin tidligere klubb» slutter, men vi har drept denne i løpet av noen måneder. Jeg tror helt sikkert det er verdensrekord. Jeg er ikke overrasket over at det er Løkberg som er involvert i det heller. Han har en egen evne til å havne i begivenhetenes sentrum – på en positiv måte, da, sier Lidahl og ler.

Selv vedgår Kristoffer Løkberg at det er veldig spesielt å møte gammelklubben så mange ganger det første året etter at han forlot kameratene i Trondheim.

– Jeg har jo vært i Ranheim så lenge. Det er ikke et tidligere lag jeg bare har vært innom, men det er jo det som er klubben min på en måte. Det er tilfeldigheter i fotball, og jeg kan ikke gjøre så mye med trekningen. Men jeg skal innrømme at det er litt rart og spesielt, sier Løkberg.

Dårlig statistikk

Han har ingen seirer å se tilbake på i de foregående møtene med Ranheim i år. Det ble tap i både hjemmekampen og cupkampen med Brann, mens det ble uavgjort i Stavanger i august. Brann vant imidlertid seriekampen på Extra Arena tidligere samme måned, men den gang var Løkberg ubenyttet reserve.

– Det stemmer bra at jeg har en dårlig statistikk, ja, sier han.

Svein Ove Ekornesvåg

Det har Ranheim tenkt å benytte seg av og bruke som motivasjon i forkant av semifinalen.

– Han har ikke vært med på å slå oss i år, så det er ikke all verden for hans del. Vi har 25 spillere selv som ser på «Løken», og tenker at det ikke er Messi man møter. Vi mister ikke nattesøvnen. Men det er jo en spiller vi respekterer veldig høyt. Kristoffer er en fantastisk eksponent for spillet på banen, livet i garderoben og livet som klubbspiller. Han har alt etter mitt syn, sier Frank Lidahl.

Kristoffer Løkberg synes slettes ikke det er artig å spillet mot laget han er så glad i.

– Det er noen som liker å møte gamle lag og lagkamerater, men det er kanskje litt annerledes for meg som har hatt så mange fine år i Ranheim. Jeg har med meg alt av holdninger og verdier som er formet fra klubben. Jeg gleder meg ikke noe ekstra til å møte Ranheim. Jeg håpet at vi skulle trekke et annet lag i semifinalen.

Lårhøne

Han er forberedt på en tøff kamp i Stavanger i slutten av oktober.

– Det var ingen som jublet over noe annet enn at vi fikk hjemmekamp. Det var det vi håpet på for å gi folket i Stavanger en ordentlig fest på hjemmebane. Alle vet at Ranheim er en knalltøff motstander, og det er absolutt ingen som har booket en finale ennå, sier Kristoffer Løkberg.

27-åringen ble byttet ut etter 82 minutter i kvartfinaleseieren over Aalesund og gikk med en ispose rundt det ene låret etter kampen. Men han avdramatiserer situasjonen.

– Jeg pådro meg ei lårhøre, men det går fint. Ikke noe å tenke på, understreker han, som uansett er suspendert i mandagens seriekamp mot Mjøndalen.