Kristiansander ferdig i Joker

Kristiansanderen har syklet for kontinentallagene Team Sparebanken Sør og Joker i til sammen fem år, og har blant annet en etappeseier i Tour of Norway samt 31. plass på temporittet i Bergen-VM i 2017 å se tilbake på.

«Takk for to fine år i @jokerfuelofnorway! Jeg har vært heldig som har blitt kjent med en så herlig gjeng de siste årene! Nå jobber jeg med å finne nytt lag for 2020 sesongen», skrev Vangstad på sin twitterkonto.

Ønsker å fortsette karrieren

Overfor procycling.no understreker han at han har lyst til å fortsette satsingen.

– Jeg har fortsatt ikke tatt valget om å fortsette satsingen eller ikke. Det kommer litt an på hvilke lag som er mulig å fortsette i. Det er først og fremst bare en uttalelse om at dette blir mitt siste ritt for Joker Fuel of Norway. Jeg ønsket helst å fortsette karrieren i dette laget.

I hans siste ritt for Joker, Omloop van het Houtland Lichtervelde, endte han på 62. plass.

Sørlendingene Herman Dahl, Fridtjof Røinås og Søren Wærenskjold er også en del av Joker. Onsdag endte Dahl som nummer 30, Røinås som 58 mens Wærenskjold brøt.