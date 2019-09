Superlativene haglet. Endelig hadde Norge en rytter som kunne være med helt opp i kampen om de gjeveste plassene i et av de store sammenlagtrittene. De rittene som gjerne blir kalt Grand Tour – Giro d’Italia, Tour de France og Vuelta a España. Der hadde ingen norsk sykkelrytter vært siden 1980-tallet.

Carl Fredrik Hagen er inne i sitt første år som proffsyklist. Han debuterte i et treukersritt og kjørte inn til en åttendeplass uten at laget egentlig satset på ham.

– Vi reiste ikke til Vuelta-en med noe sammenlagtlag. Taktikken var å få ryttere i brudd med tanke på å ta en etappeseier. Vi hadde ingen hjelperyttere i fjellene. Jeg fikk beskjed om å kjøre smart og gjøre ting på min måte, forteller Hagen.

Satt stort sett alene

Han er akkurat kommet hjem til Norge etter tre uker på spanske landeveier.

– Siste uken da sportsdirektørene så at jeg lå godt an i sammendraget, fikk et par ryttere beskjed om at de kunne gå i brudd. Resten skulle ligge rundt meg så lenge de maktet.

Fakta: Beste norske i Grand Tour Her er de beste norske plasseringene i de såkalte Grand Tour-rittene. Det vil si Giro d'Italia, Tour de France eller Vuelta a España. 8. plass i Vuelta a España 2019: Carl Fredrik Hagen 10.-plass i Giro d'Italia 1984: Dag Erik Pedersen 14.-plass i Giro d'Italia 1983: Jostein Wilmann 14.-plass i Tour de France 1980: Jostein Wilmann 14.-plass i Vuelta a España 1989: Janus Kuum 15.-plass i Giro d'Italia 1980: Knut Knudsen 22.-plass i Giro d'Italia 1981: Knut Knudsen 24.-plass i Tour de France 1988: Janus Kuum 26.-plass i Tour de France 1990: Atle Kvålsvoll Kilde: TV 2

Dan P. Neegaard

Men selv om det var gitt beskjed om at han skulle få hjelp og støtte, var det ikke så mye hjelp å få. Lagkompisene var ikke av den typen ryttere som kunne hjelpe på tøffe klatreetapper.

– Stort sett satt jeg alene når det dro seg mot finale og var riktig hardt. Jeg kjørte stort sett alene. Når du ser på dem som er rundt meg på sammenlagtlisten, så hadde de stort sett alle et lag i ryggen.

Klager ikke

Men selv om det var selvgjort og velgjort, så er han ikke av typen som klager.

– Jeg kom ikke til rittet som kaptein eller noe som helst. Så jeg er bare kjempetakknemlig for den hjelpen jeg fikk. Det gjorde så godt de kunne. Og så var jeg heldig som hadde gode bein hele tiden, sier han beskjedent.

Fakta: Carl Fredrik Hagen Født: 29. september 1991 Fra: Oppegård Klubb: Sagene IF (sykkel) Profesjonelt lag: Lotto Soudal (Belgia) Tidligere lag: Team Sparebanken Sør, Joker Icopal Meritter: 2. plass, Tour Alsace (2017), 4. plass, Tour of Norway (2018), 8. plass, i Arctic Race (2017/2018), 15. plass, Tour de Romandie (2019), nr. 3 på 8. etappe, Critérium du Dauphiné (2019), 8. plass sammenlagt, Vuelta a España (2019.

Han snakker ikke med store ord, men han har store mål. Den åttendeplassen i Vuelta a España var bare begynnelsen.

– Jeg er ikke typen som tar av, men dette gir motivasjon. Bare gi meg litt mer tid og erfaring så er spørsmålet om det vil ta et halvt år, eller en sesong til før jeg kan ta enda ett steg opp. Om det er topp fem eller snuse på en pallplass, det får tiden vise.

Tour-planer

Det er selvfølgelig ett ritt alle nordmenn ønsker at en nordmann skal være med å dominere. Tour de France er et naturlig mål for Carl Fredrik Hagen.

– Jeg vet jo ikke hvilket lag Lotto Soudal vil stille med neste år, et spurtlag eller bruddlag, eller kanskje et sammenlagtlag. Men jeg har lyst å kjempe i toppen i det rittet også, sier han.

Og da er norske sykkelentusiaster allerede i gang med å rigge bobilen klar for neste års eventyr i franske fjell. Endelig kan det bli en mulighet for å se en nordmann helt foran blant dem som sliter seg til topps.

Men det tenker ikke Hagen på i disse dager. Det handler om å prestere i VM i Yorkshire om knappe to uker. Han er med på et sterkt norsk lag. Rollen der er hjelperytter. De siste forberedelsene gjør han i Grefsenkollen. Fast treningsløype for hardøkter.