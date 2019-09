Det store slaget mellom Norge og Sverige står på Friens Arena førstkommende søndag. Norge slo Malta 2–0 på Ullevaal stadion torsdag, etter scoringer av Sander Berge og Joshua King, mens svenskene vant 4–0 over Færøyene.

To poeng skiller lagene, i Sveriges favør, etter fem spilte kamper. Spania leder gruppen komfortabelt.

Reginiussen inn

Lars Tjærnås er fotballekspert i Aftenposten. Han vil gjøre to endringer på laget som startet mot Malta.

– Jeg mener Mathias Normann bør starte for Stefan Johansen. Det er kontroversielt å vrake kapteinen i den type kamp, men jeg mener Normann er mer mobil og mer kreativ i den rollen, sier Tjærnås.

Han vil også inn med Tore Reginiussen i midtforsvaret til fordel for Even Hovland.

– Hovland leverte avgjørende offensive bidrag mot Malta, men dette blir en helt annen type kamp som krever andre egenskaper, forteller Tjærnås.

Han vil gi Joshua King og Erling Braut Håland fornyet tillit på topp.

– Både for at de er de to beste enkeltspillerne i det leddet, og fordi de viste tegn underveis i kampen til å se ut som et bedre par også.

– Fysisk beist

Carl-Erik Torp, fotballekspert i NRK, mener landslagssjef Lars Lagerbäck må gjøre én endring på laget.

– Tore Reginiussen må spille hvis han er skadefri. Even Hovland spilte en ok kamp, men Malta er ingen målestokk. Ellers ville jeg kjørt på med det samme laget. Jeg håper at Erling Braut Håland fortsetter i tospann med Joshua King på topp.

Joacim Jonsson i Eurosport ser for seg flere forandringer på det norske laget. Den ene er å erstatte Even Hovland med Tore Reginiussen.

Videre vil han ha Tarik Elyounoussi inn på kanten for Stefan Johansen, og Alexander Sørloth inn for Erling Braut Håland.

– Tarik har stor løpskraft og er en større kontringstrussel. Alexander Sørloth er et fysisk beist som samtidig er rask og kan utgjøre en trussel i kontringsspillet. Jeg vil definitivt bruke Håland, men ikke fra start. Jeg tror han vil være mer effektiv mot et slitent Sverige-forsvar den siste halvtimen, sier Jonsson.

– Men Tarik og Sørloth inn er en smakssak. Det eneste jeg er 100 prosent sikker på er at Reginiussen må inn på laget, presiserer han.

– Spennende spisspar

Fotballekspert i TV 2, Mina Finstad Berg, mener også at Tore Reginiussen må inn i midtforsvaret.

– Han har vært solid lenge nå, og har også en ro og rutine som jeg tror vi trenger bakover, sier hun, som også vil fortsette med både Erling Braut Håland og Joshua King.

– De er et veldig spennende spisspar og utfyller hverandre på en god måte. Det slo vel ikke akkurat gnister mot Malta, men basert på det Håland har vist for klubben sin, så synes jeg han bør få en ny sjanse.

Lederskap

Lars Tjærnås mener lederskap og individuelle prestasjoner blir avgjørende for at Norge skal få med seg noe fra Sverige.

– Lederne i laget vårt må levere, og dette er en kamp mellom to lag som kjenner hverandre så godt at det neppe blir store overraskelser på det kollektive spillet. Derfor kan det fort bli avgjort av to sekunders genialitet. Ved siden av dette er selvsagt dødballkampen avgjørende, sier han.

Carl-Erik Torp spår en tett kamp på Friends Arena søndag kveld.

– Det handler om å være gode nok i de avgjørende situasjonene. Norge må være solide i egen boks og ta de mulighetene som oppstår, sier Torp.

– Må stenge rommene

Joacim Jonsson mener nøkkelen til seier ligger i å tette igjen defensivt.

– I oppgjøret på Ullevaal var Sverige klart best spillemessig, og spilte rundt Norge sentralt i banen. Så Ole Kristian Selnæs og Sander Berge har en stor jobb foran seg. De må stenge rommene.

Han er overbevist om at Norge kan glemme avansement fra gruppen hvis det blir tap på søndag.

– Norge må ha minimum fire poeng mot Sverige og Romania – aller helst seks, sier han.