BELFAST: 2. juni 2016. På et glissent Ullevaal, som har en kapasitet på 28.000, møter Norge Østerrike i EM-kvalifiseringen. Kun 3564 har innløst billett og får blant annet se et drømmemål av Maren Mjelde.

Den syvende kampen kvinnelandslaget spilte på Ullevaal siden 1991 endte 2–2.

De neste tre årene har de turnert rundt i Norge. Blant annet har de spilt i Fredrikstad, Sandefjord og på Høddvoll.

Veien tilbake til Ullevaal har sett lang ut. Det er tross alt bedre å spille på mindre arenaer når publikumstallet er lavt.

Berit Roald / NTB scanpix

Største publikumstall på 19 år

30. august 2019. Caroline Graham Hansen danser seg forbi en, to og tre forsvarere før hun setter ballen i mål for tredje gang.

Tirsdag spiller hun sammen med sitt landslag for første gang i Norge etter et VM som er blitt omtalt som en revolusjon.

Tre dager før kampstart i Bergen mot England var det solgt rundt 8000 billetter. Dermed blir det den mest besøkte kvinnelandskampen i Norge på 19 år, siden publikumsrekorden på 15.762 i juli 2000 mot USA på Ullevaal.

Fakta: A-kvinners syv oppgjør på Ullevaal 02.06.2016: Norge – Østerrike (2–2), 3564 tilskuere 25.09.2013: Norge – Belgia (4–1), 4233 tilskuere 19.09.2012: Norge – Island (2–1), 1378 tilskuere 15.09.2012: Norge – Belgia (3–2), 2500 tilskuere 30.07.2000: Norge – USA (2–1), 15.762 tilskuere 10.10.1992: Norge – Nederland (3–0), 695 tilskuere 12.06.1991: Norge – Nederland (3–0), 550 tilskuere Kilde: fotball.no

Dét betyr mer enn selve kampen.

– Man føler at man endelig blir akseptert for den idretten man gjør. Det er ikke lenger damefotball, og vi slipper å høre alle disse flåsete forhistoriske kommentarene. Nå kan vi spille fotball og bli bedømt for at vi har vår idrett. Folk heier på oss fordi det er Norge som spiller, sier Graham Hansen.

6–0-kampen i Belfast ble spesiell for Amalie Eikeland, som scoret sine første to landslagsmål etter et vellykket innhopp. Det å spille på Brann Stadion blir om mulig enda mer spesielt for bergenseren.

– Jeg har faktisk ikke tenkt at det er noe jeg kan gjøre. Jeg har tenkt at det er Brann og herrene som spiller der. Det er dritkult at de legger en kamp der, sier hun.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Den store drømmen

Selv om alle de norske spillerne gleder seg over kampen i Bergen, så er det i Oslo nasjonalarenaen ligger.

Som barn sparket Graham Hansen sin fotball på Månejordet på Tåsen i Oslo, bare et steinkast unna Ullevaal stadion.

– Min største drøm er å spille på et utsolgt Ullevaal og høre nasjonalsangen bli sunget så høyt at man ikke hører seg selv, forteller hun.

Første gang hun selv entret banen i norsk landslagsdrakt, var i 2013. Da scoret hun ett av målene i 4–1-seieren mot Belgia. Det er også foreløpig den siste.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– VM var et stort steg i en retning om at den drømmen kan være fint oppnåelig før jeg slutter å spille, fortsetter hun før spørsmålet om hun tror det kan gå i oppfyllelse rekker å komme.

I disse dager planlegger NFF den neste fireårsperioden for aktivitet på nasjonalarenaen. Forbundet er av den klare oppfatningen om at syv kamper i året er for lite.

Blant annet ser de nå på muligheten for å arrangere landskamper for kvinner på nasjonalarenaen igjen, fortalte administrerende direktør på Ullevaal stadion Erik Forgaard til Aftenposten onsdag.

– Selvfølgelig hadde det vært gøy å spille på Ullevaal hver gang, men det er morsomst å spille for mye folk, svarer Graham Hansen på om hun ønsker å gjøre Ullevaal til fast kamparena.

Stian Lysberg Solum/ NTB scanpix

Landslagssjef Martin Sjögren har aldri ledet laget sitt ut på Ullevaal-matten. Han har bemerket seg at det har tidligere har vært vanskelig å få Oslo-publikumet til kamp.

Derfor tror han dagens ordning med å flytte landskampene rundt omkring i landet foreløpig er den beste.

– Ullevaal er en fantastisk stadion å spille på, men akkurat nå tror jeg kvinnelandslaget har det ganske bra med å flytte rundt i landet. Hva man gjør i fremtiden får man se.