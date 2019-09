FONT-ROMEU: De beste på ski i Norge har alltid hatt en samling i høyden i Mellom-Europa i månedsskiftet mellom august og september. Men denne sesongen fant de ut at de skulle finne på noe nytt.

Font-Romeu på 1800 meters høyde i Pyreneene ble løsningen. Martin Fourcade er fra nabolaget, og hans bror Simon Fourcade har vært med på tilretteleggingen for de norske langrennsløperne.

Stor variasjon

Valget av et annet sted for samlingen er det ingen som angrer på. Livigno og Seiser Alm er glemt.

Neste år skal de tilbake til landsbyen i fjellsiden like nord for grensen til Spania.

– Det er helt fabelaktige treningsforhold her. Det er først i dag vi har gått en treningstur som vi ikke har gjort tidligere, forteller treneren for allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum.

I den lille byen ligger også et av Frankrikes toppidrettssenter. Det er variert natur og – ikke minst – det er en rulleskiløype her.

Berit Roald

Det betyr at de norske løperne kan trene i konkurranselike løyper. Det er viktig ettersom de allerede har begynt å tenke på konkurransene i Beijing-OL om to og et halvt år.

De vil gå i nettopp 1800 meters høyde. Dermed kan de norske løperne få treningsøkter som er konkurranselik i OL-høyden.

Har eget rom

Men det er ikke noe tvil om at både innkvartering og solskinn fra blå himmel er med på å gjøre dette til en aldri så liten treningsfest for norske langrennsløpere med ambisjoner.

– Vi er veldig heldige. Det er en fantastisk fin plass. Vi har eget rom med eget bad, god mat. Vi har det i det hele tatt veldig bra, her sier Johannes Høsflot Klæbo når han treffer Aftenposten og en rekke andre norske medier på ettermiddagen etter at den første økten er vel overstått.