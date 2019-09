På sedvanlig vis kom Haaland til landslagssamlingens første pressetreff med hendene i lommen og slippers uten sokker på føttene. Rundt ham flokket journalistene seg, og alle ville ha en bit av 19-åringen.

Det er også naturlig etter at han har scoret åtte mål på de seks første kampene for Red Bull Salzburg denne sesongen. Senest lørdag scoret han ett av målene i 5–1-seieren over Tirol.

For lysluggen er derimot det å måtte gå fra intervju til intervju ikke blant høydepunktene i hans første A-landslagssamling.

– Det er kjekt å bli tatt ut til landslaget, men det er kjipt å stå her. Men sånn er det bare, sier han til Aftenposten om alle journalistene og smiler bredt.

– Blir farlig uansett

Landslagssjef Lars Lagerbäck beskriver Haaland som en spiller med «fantastiske egenskaper og et stort potensial». Han uttaler også at Haaland kan få spilletid i løpet av samlingen.

– Han har definitivt en sjanse. Så får vi ser hva vi gjør. Vi har bare to treninger, og det blir en veldig viktig trening på tirsdag. Han finnes definitivt med i bildet, sier Lagerbäck.

Men det er hard kamp om spissplassen ved siden av Joshua King. Alexander Sørloth har startet sesongs tre første kamper i tyrkiske Trabzonspor, og står med ett mål. Bjørn Maars Johnsen fant nettmaskene sist landslagssamling mot Færøyene, og selv om Tarik Elyounoussi er tatt ut som midtbanespiller kan han bekle en spissrolle.

– Vi har ganske stor konkurranse på midtbanen og blant spissene. Der har man mange alternativer. Om man ser i sammenligning med 2018 så føles det som at det nå er flere som kjemper om en startplass. Det kjennes i hvert fall ut som om vi har flere muligheter nå, uttaler landslagssjefen.

Haaland selv er sparsommelig med ordene når han får spørsmål om hva han forventer av sin første landslagssamling.

– Først og fremst skal jeg bli kjent med guttene og støtteapparatet. Så får vi se.

– Mange snakker om en duo bestående av Haaland og King. Hvordan høres det ut?

– Uansett hvem jeg hadde spilt med, så tror jeg det hadde blitt farlig. En sånn duo hadde vært heftig, sier Haaland selvsikkert før han legger til at det «ikke hadde vært feil» å bli foret med baller av Martin Ødegaard.

Har fulgt planen

Etter at Haaland for alvor presenterte seg på internasjonalt nivå under U20-VM i sommer med sine ni mål i en og samme kamp mot Honduras, har det meste gått på skinner for landslagsdebutanten.

Før sommerens mesterskap fikk han spørsmål om han hadde gått til en internasjonal storklubb for tidlig. I sin første sesong i Østerrike fikk han kun en kamp fra start og fire innhopp.

Haaland svarte gjentatte ganger at han ikke var bekymret. Denne sesongen har han vist hvorfor.

– Jeg vet hva jeg kan. Trenerne har hatt troen på meg i Salzburg. Så har jeg klart å vise han hva jeg kan. Dette er bare starten.

– Har det hele tiden vært planen at du trengte litt tid på å komme i gang?

– Dette var planen hele veien. Den har jeg fulgt. Så langt, så bra.