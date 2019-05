Norsk 21-åring får sannsynligvis sjansen i Bundesliga-playoff: – Kanskje den største kampen han noensinne vil oppleve

Torsdag spilte VfB Stuttgart og Union Berlin 2–2 på Mercedes-Benz Arena i den første av to playoff-kamper til Bundesliga. Ettersom man praktiserer bortemålsregelen i playoff til Bundesliga, skaffet Union et svært godt utgangspunkt før returkampen i Berlin mandag kveld.

Norske Julian Ryerson, som signerte for Union fra Viking i fjor sommer, var ikke med i kamptroppen i 2–2-kampen.

Men nå får den tidligere Viking-profilen, etter all sannsynlighet, sjansen fra start i returkampen. Høyreback og kaptein Christopher Trimmer må sone karantene, etter å ha pådratt seg sitt 10. gule kort for sesongen i den første playoff-kampen.

– Alt tyder på at han starter

Ifølge den tyske lokalavisen Berliner Kurier, som følger Union tettest, er det nettopp Ryerson som får sjansen fra start på høyrebacken i kapteins Trimmers fravær. Det melder også den tyske storavisen Kicker.

Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet, er også skråsikker på at lyngdølen får sjansen fra start.

– Jeg har lest i tyske aviser og hørt at han kommer til å starte kampen på høyrebacken. Han erstattet Trimmer også tidligere i sesongen i en lignende situasjon, så alt tyder på at han kommer til å starte, sier Sundet.

Han skal kommentere kampen for Viasat mandag kveld.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Har fått tillit i viktige kamper

Ryerson har slitt med spilletid denne sesongen, på et Union-lag som endte på tredjeplass i 2. Bundesliga. Han har kun vært på banen i åtte ligakamper.

– Han har hatt en backup-rolle denne sesongen, der han har vært 15. mann i troppen. Han har hatt en helt middels første sesong i Tyskland. Men selv om han kanskje ikke har spilt like mange kamper som jeg hadde trodd på forhånd, har han likevel fått tillt fra start i viktige kamper denne sesongen, da noen i førsteelleveren har vært utilgjengelige. Han erstattet for eksempel Trimmer på høyrebacken mot St. Pauli tidligere i sesongen, og fikk også sjansen fra start mot Hamburg i mars, da på midtbanen, forklarer Sundet.

– Kanskje den største kampen Ryerson vil oppleve

I Tyskland spiller det laget som endte tredje sist på tabellen i Bundesliga mot det laget som endte på tredjeplass i 2. Bundesliga. Storklubben Stuttgart, som har spillere som blant annet Benjamin Pavard og Mario Gomez i troppen, var dermed store favoritter før playoff-kampene.

Men etter 2–2 i Stuttgart har favorittstempelet snudd, ifølge Sundet.

– Union har aldri vært i Bundesliga før, så dette er den største kampen i klubbens historie. Det vil være krise for Stuttgart å rykke ned, og det vil være helt enormt viktig for Union å rykke opp. Dette er kanskje den største kampen Ryerson noensinne vil oppleve, ettersom det står så mye på spill. Jeg tror Union vinner kampen, sier Sundet.

– Tror du Ryerson blir med Union opp i Bundesliga, om de vinner mot Stuttgart?

– Ja, det tror jeg. Han har vist at han holder nivået i 2. Bundesliga. Han er en fotballklok spiller, så jeg tror han kan ta steget opp, svaret Bundesliga-kommentatoren.

Avspark mellom Union Berlin og Stuttgart er klokken 20.30.