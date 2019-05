Tok oppgjør med «drittpakker» i presidentkampen: – Det synes jeg ingenting om

LILLEHAMMER: Søndag formiddag avgjør idrettstinget hvem det er som skal lede norsk idrett de fire neste årene. På Lillehammer hotell er det knyttet stor spenning til hvem det er av Sven Mollekleiv og Berit Kjøll som stikker av med seieren.

Støttespillere på begge sider uttrykker overfor Aftenposten sterk tro på at deres kandidat vil vinne frem.

Tom Tvedt stiller også og ønsker gjenvalg, men det vil komme som en stor overraskelse hvis rogalendingen får fire nye år.

Mollekleiv er innstilt som president av valgkomiteen, og 64-åringen var lenge ansett som den store favoritten. De siste dagene har imidlertid stadig flere kilder sagt til Aftenposten at forspranget han hadde på Kjøll blir mindre og mindre.

Da valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr, la frem valgkomiteens innstilling, tok hun også et oppgjør med det hun kaller ryktespredning.

– Det har versert de utroligste historier de siste ukene. Drittpakker er sendt hit og dit. Det synes jeg ingenting om. Jeg håper dere setter dere inn i det arbeidet vi har gjort, sa Myhr.

Hun pekte i samme sammenheng på at valgkomiteen har vurdert flere kvinnelige kandidater til rollen som idrettspresident, og at det også er flere dyktige kvinner som er innstilt til viktige verv.

Sen kveld med valgkamp

Blant Mollekleivs støttespillere virker det som troen er sterkt til stede på at han vil bli valgt.

Lørdag kveld var det festmiddag i Lillehammer. På grunn av forsinkelser i forhandlingene kom den ikke i gang til planlagt tid, og desserten var ikke fortært før nærmere midnatt.

Både før og under middagen pågikk arbeidet med å overbevise delegater om hvem som fortjener tillitsvervet, og alle de tre kandidatene fortsatte å snakke med utsendingene fra norsk idrett utover natten. Det samme gjorde deres støttespillere.

Valgkamplederen

Det var Håndballforbundet som nominerte Kjøll som presidentkandidat. Flere kilder peker på håndballpresident Kåre Geir Lio som den viktigste lobbyisten for Kjøll. Samtidig har kretsene og forbundene som støtter Mollekleiv hatt en rekke møter.

Det var 164 stemmeberettigede tingdelegater som møtte ved starten av Idrettstinget på fredag. Kretsene og særforbundene har like mange utsendinger. Denne gangen er det imidlertid ikke slik at den ene blokken stiller seg samlet bak den ene kandidaten, mens den andre blokken har sin favoritt.

De 11 representantene i det sittende styret har dessuten hver sin stemme, det samme har tre utøverrepresentanter.

Den lille presidentdebatten

Tidlig lørdag morgen var Aftenposten til stede på et møte med utsendingene for idrettskretsene. Der fikk de tre kandidatene fem minutter hver til å presentere sitt kandidatur.

Tvedt la stor vekt på at han kjenner organisasjonen svært godt, blant annet etter over 150 reisedøgn i året i sin periode, de fleste av dem på besøk hos ulike lag, foreninger og kretser. Han lovte at kretsene ville se enda mer til ham hvis han fikk tillit.

Kjøll snakket på innpust og utpust i sine fem minutter, og hun la stor vekt på sin brede erfaring fra næringslivet og i ulike styreverv i organisasjonslivet.

Hun sa at det er tre ting hun ønsker å bli målt på hvis hun får tilliten: ledelse, idrettens rolle i samfunnet og idrettens rammebetingelser.

Tempoet sank betraktelig da Mollekleiv fikk mikrofonen fra Kjøll. Han snakket om «et helt liv i idretten», og brukte en del tid på det han fikk utrettet som generalsekretær og president i Røde Kors. Ved flere anledninger understreket han det viktige i å jobbe mot barrierene som stenger noen ute, eksempelvis på grunn av økonomi.

Får valgkomiteen viljen sin?

Selve valget starter klokken 10.30. Det er knyttet en viss spenning til hvordan valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr, vil presentere komiteens arbeid.

De har kun innstilt én kandidat til hver av de tre postene i presidentskapet, det samme med de åtte andre styreplassene. De har tydelig understreket at de har satt sammen «et lag», og ber idretten støtte forslaget deres på alle plassene.

Det er også ventet en rekke innlegg til støtte for den ene og den andre kandidaten.