Rosenborg avanserte i Champions League-kvaliken ved å knuse Linfield 4–0 (6–0 sammenlagt) onsdag kveld, fortsatte to av norske lagene takten i den nest gjeveste turneringen i europeisk fotball torsdag.

Først sikret Haugesund avansementet med å slå Linfields byrivaler fra Cliftonville 5–1 (6–1 sammenlagt). Deretter dummet Brann seg ut i Irland, mens Molde enkelt spaserte seg videre med 7–1 sammenlagt over KR Reykjavik.

Alle de norske lagene må gjennom fire kvalikrunder for å komme til gruppespillet i de respektive turneringene. RBK møter hviterussiske BATE Borisov før de eventuelt er halvveis i Champions League-kvaliken.

Trønderne har fallskjerm inn i neste runde i Europa League-kvaliken om de ryker ut.

Det har naturligvis ikke de andre norske lagene. De må dermed beseire følgende lag for å komme seg halvveis i kvaliken:

Molde møter serbisk lag

Molde hadde ingen problemer med å ta seg til den andre runden, etter 7–1 mot KR Reykjavik på Aker stadion i det første oppgjøret.

Molde var seedet før trekningen, og skal på papiret få enklest motstand av de norske lagene i denne runden. Der venter serbiske Čukarički fra Beograd.

Čukarički har røket ut i den andre runden i alle sine fire tidligere forsøk på å kvalifisere seg til Europa League. Laget endte på fjerdeplass i ligaen forrige sesong.

FELIX ROITTNER / BILDBYRÅN

De helhvite har vært i skyggen av Røde Stjerne og Partizan i Beograd i alle år og har en heller blek europacup-historie å vise til. Lagets 8–0-seier sammenlagt over Banants fra Armenia var lagets fjerde avansement i historien.

Čukarički har aldri før møtt norsk motstand, men juniorlaget møtte Rosenborg i Youth League så sent som i 2016. Serberne vant også i Trondheim, men trønderne hentet inn ledelsen med en sterk borteseier - også dette i runde to.

Molde spiller hjemme 25. juli og i Serbia 1. august.

FKH får tøff motstand

Etter å ha slått nordirske Cliftonville 5–1 torsdag kveld, tok Haugesund seg videre i Europa League med 6–1 sammenlagt. I den andre kvalifiseringsrunden møter de østerriksk motstand i Sturm Graz.

Østerrikerne havnet på femteplass i serien forrige sesong og har vunnet ligaen tre ganger - i 1998, 1999 og 2011. Sturm Graz klarte ikke å kvalifisere seg til Champions League etter ligatriumfen i 2011, men deltok i Europa League, der de røk ut i gruppespillet.

De har røket ut i andre og tredje runde til Europa League i de fire påfølgende kvalifiseringsforsøkene.

I fjor spilte laget Champions League-kvalik, men semifinalistene fra Ajax ble et par hakk for tøffe.

DAN CHUNG / Reuters

Østerrikerne er et gammelt storlag og nådde mellomspillet av det gjeveste selskap i 2000/2001-sesongen. Etter å ha slått Rangers, Galatasaray og Monaco hjemme ble det seks poeng også i det andre gruppespillet - etter to seiere over Panathinaikos. Valencia og Manchester United ble ventelig for tøffe for at Graz kunne drømme om kvartfinale.

Laget spiller hjemmekampene sine på Merkur Arena, som har plass til 16.000 tilskuere.

Den første kampen spilles på Haugesund stadion 25. juli, med returoppgjør i Graz 1. august.