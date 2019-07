Ødegaard med målgivende i Real Sociedad-debuten

CD Lagun Onak – Real Sociedad 0–4 (kampen pågår fortsatt)

Lørdag spilte Martin Ødegaard sin første kamp for La Liga-klubben Real Sociedad, etter at han ble lånt ut fra Real Madrid tidligere i sommer.

Nordmannen brukte ikke lang tid på å markere seg i treningskampen mot Lagun Onak (spiller på fjerde øverste nivå i Spania).

Allerede før kvarteret var spilt tredde Ødegaard igjennom Aihen Muñoz. Sistnevnte var trygg alene med keeper og satte inn ledermålet.

Dermed kunne Ødegaard juble for målgivende pasning allerede i sin første kamp for klubben fra San Sebastián.

Senere la Adnan Januzaj og svenske Alexander Isak på til 2- og 3–0. La Real-trener Imanol Alguacil byttet ut hele laget i pausen, noe som ikke er uvanlig i treningskamper. Dermed var Ødegaards debut over.

– Jeg kom hit fordi det er et ungt lag og det gir muligheter. Da jeg hørte om prosjektet tenkte jeg det var det beste for meg. Jeg hadde andre alternativer, men dette er den perfekte klubben for meg, sa Ødegaard da han ble presentert som Real Sociedad-spiller tidligere i juli.

Han skal i utgangspunktet spille for klubben ut 2019/2020-sesongen. Laget endte på niendeplass i La Liga forrige sesong. Den sesongen tilbrakte Ødegaard på utlån i nederlandske Vitesse.

Cristian Portugués la på til 4–0 i annenomgangen.

Saken oppdateres.