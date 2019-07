ANDERLECHT – OOSTENDE 1–2:

Spillende trener Vincent Kompany skulle stjele showet. Den tidligere Manchester City-stjernen er hjemme igjen i Anderlecht og fikk hyllest av supporterne før kampen. I jakten på seiersmålet kunne han også sette innpå sin tidligere lagkamerat fra City-tiden: Samir Nasri.

En dresskledd Kåre Ingebrigtsen måtte nøye seg med å sette inn Fashion Sakala og Ivy Boonen.

Men. Da klokka på Constant Vanden Stock Stadium passerte 74 minutter smatt Sakala mellom Anderlecht-stopperne og fikk en perfekt timet ball fra Boonen. Med to touch fikk Sakala lagt til rette og på iskaldt vis lagt ballen ned i hjørnet.

For et angrep. For noen bytter. Og for et øyeblikk for Ingebrigtsen.

Nedtur for Kompany

Snuoperasjonen var et faktum. Ingebrigtsen trodde knapt det han så, mens Oostende-spillerne feiret det som ble seiersmålet i Kåre Ingebrigtsens debut som manager i Belgia.

Mot Anderlecht borte. Klubben med tre Europacuptitler. Og 34 serietitler i Belgia. Åtte flere enn Rosenborg.

Kompany så temmelig forfjamset ut. 33-åringens enorme spillerkarriere kan bli etterfulgt av en stor trenerkarriere, men midtstopperens første kamp ble ingen suksess.

Det var altså han det egentlig skulle handle om.

Scenen på Constant Vanden Stock Stadium var kledd med flere nydelige tifoer som hyllet hjemkomsten for Kompany, som vant Premier League fire ganger og sju cuptitler under sine elleve år i Manchester City.

Hovedpersonen selv så bort på kortsiden og takket tydelig for støtten, 13 år etter at han forlot Anderlecht til fordel for Hamburg.

Marerittstart

Det var derimot annen innhentet arbeidskraft som tidlig skulle stjele showet for Anderlecht.

Den 22 år gamle nederlenderen Michel Vlap brukte tolv minutter på å sende hjemmefansen til himmels, etter at 17 år gamle Jérémy Doku kom seg rundt Oostende-back Robbie D'Haese og ned til dødlinja. Innlegget klarte ikke Brecht Capon å klarere og Vlap fikk legge til rette og styre inn 1–0.

Og bare to minutter senere fikk han ballen fra Pieter Gerkens, vendte bort Wout Faes og hamret inn det hele stadion trodde var 2–0.

Dommerteamet brukte noen minutter på å se bildene, som tydelig viste at Vlap var i offside. Nederlenderens bønner ble ikke hørt. Målet ble korrekt annullert.

Iskaldt

Kanskje var det vitaminet Oostende trengte, for etter 19 minutter smalt det. Ingebrigtsens høyreback tok et skikkelig løp – i ren Rosenborg-stil – fikk tid og plass oppe i Anderlecht-feltet og sendte ballen inn mot mål.

Kevin Vandendriessche og danske Andrew Hjulsager slo til med et slags overhopp og Ronald Vargas satte iskaldt inn utligningen.

Da kunne en dresskledd trønder glise bredt på sidelinja. Hjulsager, som han tidligere prøvde å hente til RBK, fikk kreditert målgivende.

Og venezuelanske Vargas, som for øvrig debuterte for Oostende fem år etter han forlot nettopp Anderlecht, holdt på å snu kampen også.

Vandendriessche slo et perfekt innlegg på bakre stolpe og Vargas tvang fram en god redning av Thomas Didillon etter 28 minutter.

Anderlecht-press

Da hadde Anderlecht akkurat hatt to gode muligheter. Heldigvis for Oostende blokkerte Faes forsøket til Yari Verschaeren fra kloss hold, mens Gerkens forsøk etter et godt kryssløp ble stoppet av Oostende-keeper William Dutoit. Begge mulighetene skapt av friske Francis Amuzu, men Oostende holdt stand og gikk til pause med 1–1.

Andre omgang forløp seg relativt rolig, selv om Hjulsager og Oostende hadde noen gode overganger. Det skulle ta 25 minutter for Anderlecht å nærme seg 2-1-målet, da Amuzu igjen utfordret og skjøt. Heldigvis for Bruttern var Dutiot godt med på skuddet til unggutten.

Amuzu skulle yppe seg én gang til også, men så kom øyeblikket Kåre Ingebrigtsen vil huske lenge.

Cristiano Ronaldo-feiring

Mens Anderlecht satte innpå tidligere Premier League-profil Samir Nasri, sendte Ingebrigtsen på Fashion Sakala og Ivy Boonen.

Da klokka passere 74 minutter smatt Boonen en flott ball mellom Anderlecht-stopperne og der snek Sakala seg flott inn, balanserte offsidelinjen fint og brukte to touch på å legge ballen iskaldt i mål.

Kompany ble passivt vitne til at Oostende på sjokkerende vis hadde snudd kampen. Ingebrigtsen så også lettere sjokkert ut på sidelinjen, mens Sakala feiret på Cristiano Ronaldo-vis.

Lillakledde Anderlecht presset på for utligning, men kom aldri særlig nærme.

Dette var Kåre Ingebrigtsen og lille Oostende sin dag.