Vålerenga har aldri vært bedre: – Det tar tid å bygge et topplag

Vålerenga – Kolbotn 1–0

VALLE: Regnet lå i luften over Intility Arena. Været var langt fra innbydende for de 321 oppmøtte tilskuerne, men spillet på banen gjorde opp for det.

Vålerenga anno 10. august 2019 er noe helt annet enn for nøyaktig ett år siden. Oslo-laget er blitt et topplag. For første gang noensinne er ikke supporternes håp om et seriegull svunnet hen allerede før halvspilt serie.

Tallene er et bevis på det. Etter 12 seriekamper i fjor, var Vålerenga 20 poeng bak rivalen LSK Kvinner. Nå er avstanden fattige tre poeng, riktignok med én kamp mer spilt.

– Folk tenker man blir et topplag på ett sekund. Vi er blitt mer samspilte og blir bedre og mer kjent med hverandre hele tiden. Det tar tid å bygge et topplag, sier sisteskansen Guro Pettersen.

Hun holdt nullen i 1–0-seieren over Kolbotn. Vålerenga tok tre svært viktige poeng.

Fakta: Vålerenga – Kolbotn 1–0 (1–0) Intility Arena, Valle Målscorer: Maruschka Waldus, Vålerenga (21 minutter) Tilskuere: 321

Skulle viderebringe LSK-suksessen

Monica Knudsens uttalte mål er medalje ved endt sesong. Nå ser Vålerenga-treneren at laget ligger an til det.

Kun fire poeng skiller LSK Kvinner, Vålerenga, Klepp og Sandviken. Det har knapt vært tettere i toppen noen gang.

– Vi er blitt mer stabile. Samtidig har vi masse å jobbe med, sier Knudsen.

I fjor tok hun over Vålerenga etter tre seriegull som trener for LSK Kvinner. Det var forventninger om at hun skulle utrette nye mirakler på minimal tid med Oslo-laget. Det ble hentet en haug med nye spillere og klubben ble helprofesjonell.

På første forsøk endte Knudsen og Vålerenga 28 poeng bak LSK Kvinner.

Svekket serieleder

LSK Kvinner har utrolig nok kun tapt seks seriekamper siden 2014. Det har naturligvis endt i fem seriegull.

Men tapet for tabelltreeren Klepp forrige serierunde gir grunn til bekymring. Etter sommerens VM-sluttspill forsvant Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen til storklubber i utlandet. Det var lagets to beste spillere.

– Er LSK Kvinner svakere i år?

– Ja, det viser poengstatusen også. De har mistet noen spillere nå. Det vil påvirke dem litt. De hadde en spesiell inngang med å spille Champions League i mars. Det gjør at man får en annen oppkjøring til seriestarten. Det hakket mer for dem i starten enn det har gjort tidligere, sier Knudsen.

Neste uke går Vålerenga opp til eksamen. Da står de gulkledde på motsatt banehalvdel i LSK-hallen. Det kan bli en sesongdefinerende kamp.

– Gull verdt

I år har Vålerenga tatt gigantiske steg. Knudsen mener spillerne har utviklet seg stort. De både løper mer og er sterkere fysisk. En annen suksessoppskrift har vært å beholde profilene i klubben.

– Jeg tror fortsatt LSK Kvinner kommer til å ta det til slutt. Men kvaliteten i kvinnefotballen i Norge har virkelig hevet seg, sier Melissa Wiik.

Hun er spillende trener for Sandefjord Fotballs kvinnelag. I sommer var hun ekspert for NRK under fotball-VM i Frankrike. Hun ser tegn på at Toppserien er blitt mer attraktivt.

– Sherida Spitse fikk tilbud «overalt» og hun velger likevel å spille i Norge. Sånne profiler er gull verdt for Vålerenga og ikke minst for Toppserien, sier Wiik.

Kapteinen Sherida spilte i juli VM-finalen for Nederland mot USA. Manchester United var en av klubbene som ønsket seg signeringen til midtbanespilleren.

Hun storspilte på den regntunge lørdagen. Nederlenderen serverte Maruschka Waldus med et fantastisk innlegg.

Et lite stykke magi var alt Vålerenga trengte. Nå smiler man på Valle.