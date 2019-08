36-åring signerte for ny klubb. Ble hyllet av 40.000 elleville fans.

Alves ble – noe overraskende – klar for hans brasilianske barndomsklubb etter åtte år i Barcelona, ett i Juventus og to i Paris Saint-Germain. Etter 40 trofeer i hans profesjonelle karriere, deriblant seks La Liga-titler, tre mesterligatrofeer, én Serie A-tittel og én Ligue 1-tittel, innså 36-åringen at det var på tide å ta et steg ned.

Men selv om han skal spille de neste årene i barndomsklubben Sao Paolo i Brasil, er han klar på at han fortsatt vil spille for Brasil i Qatar-VM i 2022.

– Jeg har en drøm å spille det neste verdensmesterskapet. Jeg har fortsatt mange mål i karrieren. Jeg vil ikke at noen skal tenke at jeg kommer til Sao Paolo for å avslutte karrieren. Jeg har fortsatt mange mål, sa høyrebacken, som var kaptein for Brasil under Copa America-seieren, da han ble presentert.

Andre Penne/AP Photo/NTB scanpix.

Alves har 115 landskamper for Brasil og har vært kaptein de siste årene. Han spilte ikke VM i hjemlandet i 2014 grunnet en skade. I 2010 ble han benket til fordel for tidligere Inter-spiller Maicon.

Alves skal spille med nummer 10 på ryggen. Nummeret var egentlig fredet etter at Kaka forlot klubben i 2003, men den tidligere Milan-spilleren overrakte trøyen til Alves da 36-åringen ble presentert.

– I dag signerte ikke Sao Paolo en spiller. De signerte en supporter, akkurat som dere, avsluttet Alves.