Sandefjord-TUIL: 0–0

46 min. Da sparkes kampen i gang igjen.

Pause

45+1 min. Steinar Hauge blåser av omgangen i det kampen har vart i 46 minutter. Sandefjord har hatt mest ball, men har slitt med å skape sjanser. Kun to sjanser skapt og ingen den siste halvtimen av kampen for hjemmelagets del.

TUIL har hatt forholdsvis god kontroll defensivt, men det har vært få besøk fremover på banen for «Dalingan».

44 min. Innlegg fra høyre for Sandefjord. Ballen heades via Arntzen og ut til corner. Braaten klarerer ut til kast.

43 min. Ringberg drar en tunnel ute på kanten. Innlegget er ikke all verden, men blir et hjørnespark. Blir ingenting ut av det.

41 min. Sandefjord fortsatt med mye ball, men ofte litt ukonsentrerte og sliter med å finne åpninger i TUIL-forsvaret.

37 min. To Sandefjord-spillere kolliderer og TUIL kan kjøre kontra. Bruker litt for lang tid og ender opp med å få et frispark i stedet. Nært gult kort.

32 min. Nilsen fint ute og stanser en gjennombruddspasning. Vært bra så langt, sisteskansen.

29 min. TUIL på en sjelden visitt. Åsali Hanssen slår inn, Ringberg får avsluttet på hodet fra distanse. Ufarlig. Venter fortsatt på TUILs første målsjanse. Sandefjord har hatt to.

28 min. Sandefjord klarer nesten å spille seg til en avslutning inne i feltet, men Ringberg kommer seg inn foran og får frispark. Ligger nede litt, men er kjapt på beina igjen. Ikke vært veldig involvert så langt.

25 min. En avslutning blir blokkert inne i TUILs felt og går ut til corner. Hjørnesparket er dårlig. Det påfølgende innlegget er også det, og går ut til femmeter.

22 min. Sandefjord har en del ball, men TUIL virker å stort sett ha grei kontroll defensivt uten ball.

17 min. Skummel Sandefjord-avslutning fra Enric Vallès fra rundt 20 meter! Ser ut som den går via en spiller. Nilsen får slått ut til corner.

15 min. Theodor Nilsen er iskald i det han mottar ballen i en trengt situasjon. Sisteskansen danser seg forbi en motspiller og dytter ballen videre til en lagkamerat.

10 min. Kurtovic skyter over 18 meter.

8 min. Nær scoring for hjemmelaget. Et innlegg fra TUILs høyre sniker seg nesten inn på bakerste uten å være borti noen. En Sandefjord-spiller også i nærheten av ballen, men Åsali Hanssen passer godt på han.

5 min. Innlegg slått inn til Lysvoll, som ikke får ordentlig kraft bak headingen, som seiler ufarlig inn til keeper.

3 min. Ser ut som Lars Henrik Andreassen tar den mest offensive rollen av de tre sentralt på midten. Lasse Berg Johnsen og kaptein Thomas Kind Bendiksen i de to dype posisjonene. Henrik Åsali Hanssen, som vanligvis spiller midtstopper, er plassert på venstreback.

1 min. Da er vi i gang!

TUIL har i løpet av den siste uken mistet Tomas Kristoffersen til Sogndal. I tillegg har låneoppholdet til både Harald Nilsen Tangen (18) og Erik Arnebrott (20) ikke blitt forlenget, slik at de to reiser tilbake til Viking mandag og ikke er aktuelle for kamper etter søndagens kamp mot Sandefjord.

TUIL ligger fortsatt nederst på tabellen med kun to poeng og jakter fortsatt årets første seier i serien når serien er halvspilt. Sandefjord på sin side ligger på 2.-plass med 33 poeng etter 15 kamper. Hjemme står de med fem seiere, én uavgjort og ett tap.

De to lagene har stort sett ikke vært i samme divisjon de siste årene. Den neste kampen mellom de to lagene de siste fire årene, endte 3–3 på TUIL Arena tidligere i år.

TUIL stiller med følgende lag:

Theodor Nilsen; Andreas Arntzen, Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Henrik Åsali Hanssen; Lasse Berg Johnsen, Thomas Kind Bendiksen, Lars Henrik Baal Andreassen; Håkon Kjæve, Vegard Lysvoll, Sander Finjord Ringberg

Innbyttere:

Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott, Martin Hivand Albertsen, Gabriel Andersen, Harald Nilsen Tangen

Sandefjord:

Jacob Storevik, Sander Moen Foss, Marcos Vales Gonzalez, Anton Sebastian Kralj, Vidar Ari Jonsson, Enric Vallès Prat, Mohamed Ofkir, Alberto Ortiz Moreno, Ruben Herraiz Alcaraz, Lars Pontus Engblom, William Albin Kurtovic

Innbyttere:

Jesper Granlund, Erik Nævdal Mjelde, Håvard Storbæk, Stefan Mladenovic, Sander Risan Mørk, George Nuah Gibson