Skjelbred får kjemperos i sine siste uker i Bundesliga: – Hjertet på midtbanen

Hertha Berlin-sjef Bruno Labbadia forbereder ny kamp uten Per Ciljan Skjelbred i planene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Per Ciljan Skjelbred mister trolig neste seriekamp for Hertha Berlin. Om noen uker er han på plass i Rosenborg. Foto: Hannibal Hanschke, Reuters / NTB scanpix

NTB

Nordmannen ble byttet ut før pause i 1-4-tapet hjemme mot Eintracht Frankfurt lørdag. Det så ut til å være snakk om en leggskade.

Og det kan sette ham utenfor de resterende tre kampene denne sesongen.

– Det var to viktige momenter i den kampen. Skaden til Per er den første. Han var, og vil være, svært viktig for oss. Han var hjertet på midtbanen og en veldig viktig stabilisator for forsvarsspillet, sa Labbadia på en pressekonferanse søndag.

Hertha Berlin-trener Bruno Labbadia og Per Ciljan Skjelbred. Foto: Thomas Kienzle, AP / NTB scanpix

Hertha med Rune Almenning Jarstein i målet, fikk så en utvisning mot seg i 1.-omgangen. Dermed raknet det totalt. 1-0-ledelsen ble til 1-3-tap.

Hertha ligger hele 35 poeng bak tabelleder Bayern München, og det går sannsynligvis mot en meget svak sesong for hovedstadsklubben.

Tirsdag spiller Hertha borte mot Freiburg. På pressekonferansen ble det langt på vei slått fast at Skjelbred er uaktuell til den kampen.

– Hvordan skal dere kompensere for fraværet av Skjelbred?

– Vi får se. Det er litt tidlig å si, sa Labbadia.

Han har fått en rekke skader etter oppkjøringen til restarten av Bundesliga. Det er snakk om fem andre spillere i tillegg til Skjelbred. Nordmannen skal etter planen gjennomføre en legeundersøkelse søndag.

