Søderlund om overgangen fra Rosenborg til Sverige: – Jeg er veldig tilfreds med dette

Fotballprofilen Alexander Søderlund (32) trener helt som vanlig og spiller treningskamp med Häcken om noen få dager. Kompisene i Trondheim må vente videre.

Alexander Søderlund har byttet ut Rosenborg-drakten med den til svenske Häcken. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Sverige har valgt en annen tilnærming til koronapandemien enn Norge. Det er generelt et friere regime hos svenskene, og med det er det også hittil langt flere dødsfall enn i Norge, ifølge worldometers.info.

– Vi trener som normalt, og dagene er ok. Det er altså ikke som hjemme. Dette er jo noe myndighetene her har bestemt. Da må vi jo bare følge det. Men det er jo litt rart at mine kompiser i Norge ikke får trene sammen, mens vi gjør det. Så lenge vi følger helsemyndighetenes råd, så får det være greit, sier Søderlund til NTB.

Häcken har trent som vanlig i hele koronaperioden, men Søderlund har tatt noen forholdsregler i hverdagen.

– Vi er ikke mye unødvendig på butikk og slike ting. Så det blir den nære familien. Andre holder vi oss mest unna. På trening blir det jo at man ikke kan unngå å gå i dueller og slikt, sier Søderlund.

Tirsdag hadde han sin første trening i Häcken etter en ukes påskeferie.

I februar ble det klart at angriperen skiftet beite. Han flyttet fra Trondheim til millionbyen Göteborg.

– Jeg er veldig tilfreds med dette. Häcken er en litt mindre klubb enn RBK. Det er rolig og avslappende i klubben og en litt annen hverdag enn i Trondheim der det er litt mer oppmerksomhet, sier Søderlund.

Sammen med kjæreste og sønn (3) er han i ferd med å runde av sine to første måneder i den svenske byen.

Den svenske toppfotballen kommer tidligst i gang i månedsskiftet mai og juni. Helsemyndigheter og fotballforbundet i landet analyserer situasjonen fortløpende.

