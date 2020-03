Her blir sjakkstjernene fraktet ut av Russland i privatfly etter at Putin hadde stengt grensene

Da Russland stengte grensene for internasjonale flyvninger, var gode råd dyre for flere av verdens sjakkstjerner. Løsningen kom fra en russisk oligark.

F.v.: Jeroen Van Den Berg, Peng Zhaoqin, Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave i privatflyet som fraktet dem ut av Russland. Foto: Lennart Ootes

Det var fortsatt noen timer til den åttende runden i den omstridte kandidatturneringen skulle starte. Omstridt fordi nesten hele resten av verden hadde stoppet opp i kampen mot koronaviruset. Likevel fortsatte verdens beste spillere å kjempe om muligheten til å møte Magnus Carlsen i høstens VM-kamp.

Men nå, klokken 11.45 torsdag formiddag i Jekaterinburg, storbyen øst for Uralfjellene i Russland, fikk spillere og organisatorer beskjed om å komme til spillokalet.

Der fikk de meldingen de nærmest hadde ventet på i flere døgn: Turneringen var stanset. Ved midnatt, om et halvt døgn, ville Russland stenge grensene for internasjonale flyvninger ut og inn av landet.

Unntaket var flyvninger som bringer russere hjem. Det hastet plutselig veldig å komme seg ut av landet.

– Panikk er et sterkt ord, men det var tydelig at noen av spillerne var urolige, forteller Jeroen Van Den Berg til Aftenposten.

Han er sjef for storturneringen Tata Steel i Nederland og var i Russland for å hjelpe arrangørene.

Spillelokalet i Jekaterinburg ble fort pakket ned etter at turneringen ble utsatt på ubestemt tid torsdag. Foto: Lennart Ootes

Utsatt, utsatt og utsatt

Flere av spillerne kom seg hjemover med rutefly. Samtidig lovet arrangørene i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at de skulle ordne et charterfly til resten.

Verdensstjernene Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave var to av dem som ventet. Sistnevnte ledet turneringen sammen med Jan Nepomnjasjtsjij da den ble stoppet. Begge hadde 4,5 poeng da syv av 14 runder var spilt.

Caruana på tredjeplass var ett poeng bak. Nå skulle de hjem, men Van den Berg forteller at det var lite informasjon å få.

Fakta Kandidatturneringen 2020 Etter 7 av 14 spilte partier: Maxime Vachier-Lagrave – 4,5 poeng Jan Nepomnjasjtsjij – 4,5 poeng Fabiano Caruana – 3,5 poeng Anish Giri – 3,5 poeng Wang Hao – 3,5 poeng Aleksandr Grisjts – 3,5 poeng Ding Liren – 2,5 poeng Kirill Aleksejenko – 2,5 poeng Les mer

Den første beskjeden var at flyet skulle gå klokken 21. Så kom en ny beskjed. Nå skulle flyet lette 23.30. Deretter ble avgangen utsatt fire timer til. Uroen spredte seg. Noen gikk i baren, andre prøvde å sove.

Det var lett å merke at Caruana var bekymret.

– Charterflyet er forsinket til klokken 4.50 i morgen tidlig. Jeg er ikke helt sikker på om jeg kommer meg ut av landet. En komplett farse, skrev han på Twitter.

Vladimir Putin hadde gitt beskjed om at grensene skulle stenges ved midnatt.

Men hele tiden forsikret Fide-president Arkady Dvorkovich dem om at alt skulle ordne seg og at flyet skulle komme.

– Det var nervepirrende, forteller Van Den Berg.

Vladimir Putin sitter mellom Fifa-president Gianni Infantino (t.v.) og Arkady Dvorkovich, som da var leder for arrangementskomiteen for fotball-VM i Russland 2018. Foto: Aleksey Nikolskyi, Sputnik

Putins gamle venn

For det er ingen hvem som helst som er president i Fide.

Dvorkovich er en av Putins tidligere visestatsministre. Han ledet også komiteen som arrangerte fotball-VM i Russland i 2018. Da han samme år stilte som presidentkandidat i Fide, sa Putin at han regnet med det ville bli en like stor suksess som VM ble.

Nå var grensene ut av Russland stengt. Van den Berg er sikker på at Dvorkovich ringte «noen» for å få lov til å fly ut stjernene.

Mange timer forsinket kom omsider flyet.

Fide-president Dvorkovich avdramatiserer situasjonen i en e-post til Aftenposten.

– Grensene var ikke helt stengt. Luftmyndighetene hadde lov til å gi individuelle tillatelser, som for situasjoner som dette. Så vi spurte, og de ordnet det, skriver han.

Vel inne på privatflyet kunne Caruana og Vachier-Lagrave smile. De var på vei hjem. Foto: Lennart Ootes

Styrtrik oligark

Dvorkovich forteller at det var samarbeidspartneren Sima Land som ordnet privatflyet.

Ifølge deres egne nettsider er Sima Land det største engros-selskapet i Russland. De skriver at de tilbyr mer enn 1 million ulike produkter, som de selger til store grossister, butikkjeder og enkeltkunder.

Selskapet er eid av Andrey Simanovsky, en oligark og milliardær fra nettopp Jekaterinburg. Der er han også president i det regionale sjakkforbundet.

Ifølge Anatoly Karpov, tidligere verdensmester i sjakk, starter dagene i Simanovskys selskap med at alle synger den russiske nasjonalsangen.

Nå stilte han med et privatfly til sin venn, den tidligere visestatsministeren og internasjonale sjakkpresidenten.

Ifølge Van den Berg var flyet forsinket fordi det først måtte innom Bucuresti i Romania. Da det omsider kom, spredte lettelsen seg.

– Det var et slikt fly som du bare ser på film. Det var sånn som presidenter flyr med. Det var en fin opplevelse, sier Van den Berg om turen hjem til Nederland.

04.50 lokal tid lettet flyet. Rundt tre timer senere krysset de den russiske grensen til Latvia.

Flyet, en Embraer Legacy 600, ble ordnet av firmaet Sima Land som eies av den russiske oligarken Andrey Simanovsky. Foto: Lennart Ootes

Landet i feil by

Dramatikken var imidlertid ikke over. Planen var at flyet skulle lande i Amsterdam. Da de kom på bakken, var de i Rotterdam. Caruana skulle videre til USA via flyplassen Schiphol utenfor den nederlandske hovedstaden Amsterdam.

Fakta Disse var med på flyet Fabiano Caruana (sjakkspiller) Maxime Vachier-Lagrave (sjakkspiller) Leontxo García (Spansk journalist) Jeroen Van Den Berg (Sjef for storturneringen Tata Steel Tournament) Peng Zhaoqin (Kinesisk kommentator i turneringen. Sjakkspiller for Nederland) Lennart Ootes (Sjakk-fotograf) Les mer

Fide hadde en stor bil som ventet på flyplassen. Klokken seks om morgenen satte den kursen mot Schiphol utenfor hovedstaden. Caruana kom seg på flyet som skulle ta ham over Atlanterhavet og til Detroit. Derifra skulle han ta seg videre til St. Louis.

Maxime Vachier-Lagrave kom seg greit hjem til Paris.

– Jeg har vært på mange turneringer som både gjest og organisator, men dette er den rareste turneringen jeg har vært på, oppsummerer Van Den Berg.

Fide har gjort det klart at de vil at turneringen skal fullføres så snart det lar seg gjøre, for å finne ut hvem som skal møte Magnus Carlsen til VM-kamp.

