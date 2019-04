Roses av lagkameraten før norsk Champions League-duell: – Han har vært helt outstanding

–Vi vet jo alle hva han kan, og i og med at Rasmus Lauge forsvinner til sommeren, er det viktig at Gøran går inn og tar steget opp. Han har vært helt outstanding for oss de siste ukene, sier Abelvik Rød til NTB om Flensburg-kompisen.

Sju nordmenn jakter på plass i Final4-sluttspillet. Onsdag møtes fem av dem i første kvartfinale.

Abelvik Rød, Magnus Jøndal, Torbjørn Bergerud og Johannessen i Flensburg får besøk av Kent-Robin Tønnesens Veszprém.

–Jeg føler det er et gunstig tidspunkt å møte dem på. De har slitt litt i serien og med ting utenfor banen. Samtidig er det et lag man aldri helt vet hva kommer med av spill. De har også tometersmenn over hele linjen nesten, sier Abelvik Rød til NTB.

Gull?

Returkampen går 4. mai. Sammenlagtvinneren går til det ettertraktede mesterligasluttspillet i Köln.

Flensburg leder tysk Bundesliga og har fire poengs forsprang på tabelltoer Kiel med sju serierunder igjen å spille. Én av disse kampene går for Flensburg i Kiel. Søndag 12. mai spilles seriefinalen.

En skadd Espen Lie Hansen er under kontrakt med Nantes mens Sander Sagosen spiller for CL-favoritten Paris St. Germain.

Dette er de tre andre kvartfinalene i Champions League: Nantes (Frankrike) – Barca Lassa (Spania), Kielce (Polen) – PSG (Frankrike), Vardar Skopje (Makedonia) – Pick Szeged (Ungarn).

