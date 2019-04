Innbytter Samuelsen scoret sitt første Haugesund-mål i seier: – Det betyr mye

Ranheim – Haugesund 0–2

Det var Haugesunds første seier for sesongen. De tre poengene satt riktignok langt inne. Det så lenge ut til å ende målløst i Trondheim. Så kom Martin Samuelsen på banen.

To minutter før slutt kranglet han inn 1–0 for Haugesund. Det var 21-åringens første mål for klubben. Samuelsen returnerte i vinter til Norge etter flere år i utlandet. Han har vært ansett som et kjempetalent og har blant annet spilt for det norske landslaget og for seniorlaget til West Ham. Nå er han på lån i Haugesund.

– Det er deilig å komme inn og score og hjelpe laget til å vinne. Det betyr mye for laget etter et tap og en uavgjort, sier målscorer Samuelsen til Eurosport.

– Jeg tror det var brystet jeg scoret med, sier Samuelsen.

Rett etter 21-åringens scoring økte Ibrahima Wadji til 2–0 for gjestene på en kontring.

Dermed fortsetter nedturen for Ranheim. De står uten poeng etter tre runder og ligger sist på tabellen.

Ned Alley / NTB scanpix

Misbrukte sjanser

Det var riktignok Ranheim som fikk den første gigantsjansen. Veteran Øyvind Storflor fikk tillit fra start, og etter et drøyt kvarter var den tidligere RBK-spilleren fryktelig nære ved å sende hjemmelaget i ledelsen. Han kom alene med Haugesunds keeper, men avslutningen traff armen til Helge Sandvik og gikk ut til corner.

Gjestenes store mulighet kom etter 59 minutter. Ranheim rotet, og til slutt var Ibrahima Wadji alene med Ranheim-keeper Even Barli. Haugesund-spissen gjorde som Storflor og avsluttet på keeper.

Det så ikke ut som det skulle bli noen mål i Trøndelag, men like før slutt smalt det fra Haugesund.

Fakta: Ranheim – Haugesund 0–2 (0–0) 1353 tilskuere Mål: 0–1 Martin Samuelsen (88), 0–2 Ibrahima Wadji (90). Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger. Gult kort: Christian Grindheim, Haugesund. Lagene: Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Ivar Furu, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Adrià Mateo López (Magnus Blakstad fra 62.) – Ola Solbakken (Erlend Sørhøy fra 72.), Michael Karlsen (Ivar Rønning fra 78.), Øyvind Storflor. Haugesund (4-4-1-1): Helge Sandvik – Mikkel Desler, Jan Douglas Bergqvist, Benjamin Hansen, Alexander Stølås – Torbjørn Kallevåg, Sondre Tronstad, Joakim Våge Nilsen, Thore Pedersen (Kristoffer Velde fra 86.) – Christian Grindheim (Martin Samuelsen fra 80.) – Ibrahima Wadji (Kevin Krygaard fra 90.).

To raske mål

Martin Samuelsen kranglet inn 1–0 like før slutt etter at en corner ble stusset videre av Wadji.

Minuttet etter doblet sistnevnte. Wadji fikk sjansen alene med Barli igjen. Denne gangen gjorde han ingen feil og trillet ballen i mål. Dermed var oppgjøret punktert.

Det som så ut til å bli en tung sesongstart, ser plutselig ikke så verst ut for Haugesund, som mistet trener Eirik Horneland til Rosenborg før sesongen. Han har ikke fått noen god åpning. Ranheim er nemlig det eneste laget som er bak hans RBK på tabellen.

– Haugesund vinner fortjent. De skaper flere sjanser enn oss og spiller en god bortekamp. Vi klarer ikke å få det kampbildet vi vil ha. Vi mister for mange enkle baller, og det preger kampen for vår del, sier Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport.